나란히 급락한 코스피, 코스닥

무인매장서 냉동고 전원 뽑고 휴대폰 충전한 女…“아이스크림 다 녹았다” 업주 ‘분통’

“제작진이랑 싸우다가 패배” 닥터X 고증 논란에…‘자문 참여’ 남궁인 교수 입장 밝혔다

‘55세 미혼’ 김승수, 16년간 여자 안 만나 남성성 문제?… 남성 호르몬 결과는

성폭행 의혹에 이혼까지…김건모, 드디어 ‘기쁜 소식’ 전했다

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

서울 김지예·서진솔·유규상·세종 김우진·창원 이창언·포항 김형엽·대구 민경석 기자, 워싱턴 임주형·도쿄 명희진 특파원창간기획팀 쉬는 청년을 실무 인재로… 기업이 키우니 달랐다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

유승혁·이지 기자 40도는 ‘뉴노멀’… 폭염 위험지도 만들고 대피공간 확보하라

김주연 기자 조선의 중심에서 오늘의 서울까지… ‘종’소리 울리는 ‘길’

김임훈 기자 서울보다 비싼 지방 사용료… 30년 전 조례에 공연 ‘발목’

글·사진 박상준 여행작가 너무 애쓰지 마라… 골목이 건넨 다정한 쉼표

워싱턴 임주형 특파원 대법원에 격분한 트럼프… 왜 우편투표에 집착하나

박소연 기자 ‘영업부 눈치’ 끊는다… 애널리스트 돈줄 떼고 실명 성적표로 승부

이정수 기자 “맛이 참 썩을 년” 대체 무슨 말? 침착맨 발언, ‘여성 혐오’ 표현 논란

백서연 기자 손곡괭이로 땅 긁어 탈출로 확보...DMZ 지뢰 폭발 그날

글·사진 도쿄 박성국 기자 동백섬 달리며 부산 음식 즐기는 ‘카본화’의 아버지…브렛 스쿨미스터 나이키 총괄 부사장

정연호 기자 “그를 만나면 모두 사라졌다”…13년 만에 드러난 강화도 암매장과 ‘연쇄 실종’의 전말

듣는 그날의 사건현장

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 인간이 빚어낸 ‘로봇의 마음’… 거짓이라 치부할 수 있을까

오경진의 폐허에서 무한으로

박은서 기자 법원에선 ‘3연승’ 거둔 유승준, 이번엔 진짜 한국 땅 밟나

세종 강주리 기자 외국인 투자 ‘역대 최대’로 들어왔는데…새 공장·지방 투자는 왜 줄었나

도쿄 명희진 특파원 ‘북한 국가’가 왜 나와?…폐막한 日아시안게임 왜 ‘삐걱’댔나

김주연 기자 정원 산책부터 한강빛섬축제, 이색 팝업까지…서울에서 만끽하는 가을

한지은 기자 대미투자부터 미래기금까지…‘논쟁’으로 해법 찾는 오기형

이지 기자 “20년 기다렸는데 얼마 받을지 기준도 없어”…가습기살균제 국가 배상 접수 첫날

유용하 과학전문기자 남자 많은 회사 다니는 여성, 실수하면 더 괴로운 이유

박효준·김서호 기자 형평성 논란에 국회 논의 속도…아시안게임 금메달 ‘병역 특례 폐지’ 법안 발의

양산 권훈 전문기자 유현조, 시차 딛고 공격 골프로 시즌 2승…변형 스테이블포드 방식 HJ중공업 ·동부건설 챔

유규상·이범수 기자 “사람 닮았다고 휴머노이드 아니다… 빠른 상용화, 낙관은 금물”

김지예 기자 나라 위해 재산 내놓은 만석꾼…경제·교육으로 독립운동 ‘밑돌’

유용하 과학전문기자 밤 10시에 라면 한 그릇? 간 힘들게 만든다

박현진 전문기자 프로야구 포스트시즌 업셋의 역사...가장 짜릿했던 업셋 드라마는?

김경두 기자 “배당 늘어도 세금 걱정 덜었다”…‘ISA 2계좌 시대’ 온다

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

[세종로의 아침] AI가 써주는 사과문 / 신진호 온라인뉴스부 차장

[서울광장] 개혁인가, 개악인가 / 김미경 논설위원

[기고] 새만금 하늘길, 이제 열어야 한다 / 이원택 전북도지사

[노정태의 뉴스 인문학] ‘암살자(들)’ 논란… 허구는 언제 음모론으로 타락하는가 / 노정태 작가·경제사회연구원 전문위원

[박진 칼럼] 미·중 패권시대, 한국의 선택은 CPTPP / 박진 KDI국제정책대학원 교수

[길섶에서] 아, 시월의 냄새 / 황수정 논설실장

[데스크 시각] 이재근이 남겨야 할 ‘KB의 유산’ / 백민경 디지털금융부장

12일 코스피 지수의 전일 대비 변화는?

기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!

12일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 대비 241.69(3.65%) 하락한 6384.24에, 코스닥은 43.08(4.83%) 하락한 849.19에 거래를 마쳤다.이지훈 기자

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