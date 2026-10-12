유니켐, 미국 루미아 지분 100% 인수 본계약 서명…로봇 전자피부 사업화 추진

세줄 요약 루미아 지분 100% 인수 본계약 서명

로봇 전자피부·자동차 내장재 사업화 추진

양산 수주 연계 성과보상 조건 포함

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유니켐은 미국 유연전자 기업 루미아 테크놀로지스(Loomia Technologies, Inc.) 지분 100% 인수를 위해 창업자 등 주요 당사자와 본계약에 서명했다고 10월 12일 밝혔다. 다만 일부 잔여 주주의 서명과 한국은행의 외국환거래법상 신고 수리 등 필수 선행조건이 충족돼야 계약의 최종적인 법적 효력이 발생한다.인수가액은 최대 630만 달러이며, 거래 종결 예정일은 2027년 1월 4일이다. 본계약에는 인수대금 지급 조건과 핵심 인력의 고용 유지 약정, 로봇·자동차 분야 양산 수주와 연계한 성과보상 조건 등이 담겼다. 창업자 매디슨 맥시(Madison Maxey) 등 핵심 인력은 합병 효력 발생일부터 최소 3년간 고용을 유지하기로 약정했다.계약에 따르면 2028년 12월 30일 이전에 로봇 부문 연간 1,000대, 자동차 부문 연간 3,000대 규모의 양산 수주 목표를 각각 달성하면 부문별 50만 달러씩, 최대 100만 달러의 성과연동 전환사채를 발행할 수 있다. 전환사채 발행에도 계약상 선행조건 충족이 필요하다. 유니켐은 고객사의 양산 채택과 공급 물량 확보를 성과보상 기준으로 삼아 핵심 인력의 사업화 동기를 높이는 구조라고 설명했다.유니켐은 인수 절차와 함께 루미아의 유연전자 기술을 고객사의 제품 채택과 실제 납품·매출로 연결하는 사업화를 추진한다. 로봇용 소재·부품의 고객 검증과 양산 수주를 추진하고, 수주 이후 납품을 통해 로봇 사업 매출을 창출한다는 전략이다.루미아의 유연전자 기술 ‘LEL’은 소재에 압력 감지·발열·터치 기능을 구현하는 기술이다. 유니켐은 이를 자사의 소재 제조·가공 역량과 결합해 로봇 손·그리퍼·외피에 적용할 전자피부와 자동차 스마트 내장재 사업을 확대할 방침이다.회사 측에 따르면 루미아는 미국 국립과학재단(NSF)이 지원하는 로봇 손·정교한 조작 기술 연구 컨소시엄 ‘HAND ERC’의 산업계 회원사로 참여하고 있다. 메타, 구글 딥마인드, 아마존로보틱스 등 글로벌 기술 기업이 회원사로 참여하는 이 컨소시엄은 로봇 손의 감지·구동과 AI 기반 정교한 조작 기술을 연구한다.루미아 창업자 겸 최고경영자(CEO) 맥시는 오는 10월 27일 열리는 유니켐 임시주주총회에서 스탠퍼드대학교 로봇 연구실(ARM Lab) 소장 먼로 케네디 3세(Monroe Kennedy III)와 함께 이사 선임 후보로 이름을 올렸다. 선임 여부는 주주총회 의결로 결정된다.유니켐은 선임안이 가결되면 케네디 소장의 로봇 촉각·조작 분야 연구 전문성과 맥시 CEO의 유연전자 제품화·글로벌 고객 개발 경험이 이사회에 더해진다고 밝혔다. 이를 바탕으로 로봇 외피의 기술 검증과 제품화 전략을 강화하고, 자사의 소재·양산 역량과 연결해 고객사 평가와 양산 수주를 추진할 계획이다.유니켐은 “이번 계약에 양산 수주 조건을 반영한 것은 기술을 실제 사업 성과로 연결하겠다는 의지”라며 “루미아의 원천기술과 유니켐의 소재·양산 역량을 결합해 로봇 고객의 제품 채택과 납품을 추진하고, 매출로 성장성을 입증하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터