씰리침대, 가을 웨딩 시즌 맞아 전국 판매점서 프로모션 진행

세줄 요약 가을 웨딩 시즌 맞춤 전국 판매점 행사

오로라 셸·샹떼 II 등 주요 제품 혜택

레귤러킹·칼킹 빅사이즈 중심 할인 제공

이미지 확대 (사진=씰리침대 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

씰리침대가 가을 웨딩 시즌을 맞아 오는 10월 31일까지 전국 공식 판매점에서 ‘웨딩 프로모션’을 진행한다고 12일 밝혔다. 결혼과 신혼집 입주를 준비하는 고객에게 매트리스 구매 혜택을 제공하는 행사다.대상 제품은 창립 145주년 기념 신제품 ‘오로라 셸’을 비롯해 ‘샹떼 II’, ‘에오스 II’, ‘에일레 다이아몬드’ 등이다. 할인율과 세부 혜택은 매장별로 다를 수 있다.‘오로라 셸’은 씰리침대가 국가무형유산 나전장 장철영 보유자와 협업해 지난 9월 판매점 전용으로 출시한 제품이다. 레귤러킹(RK)과 칼킹(CK) 사이즈에는 장 보유자가 제작한 자개 라벨을 적용한 한정 제품도 각각 145개씩 선보인다.이번 프로모션에서는 ‘오로라 셸’ 레귤러킹 사이즈를 칼킹 사이즈와 동일한 가격에 구매할 수 있다. 포스처피딕 라인의 ‘샹떼 II’와 ‘에오스 II’에도 같은 방식의 사이즈 혜택이 제공된다.‘샹떼 II’는 포스처텍 코일을 적용하고 허리 부분에 고밀도 폼을 사용한 것이 특징이다. 유로탑 플러쉬 타입과 펌 타입으로 구성돼 쿠션감에 따라 선택할 수 있다. ‘에오스 II’는 얼라인 서포트 코일을 적용했으며, 움직임에 따른 흔들림을 줄이는 데 초점을 맞춰 설계했다.씰리침대는 ‘에일레 다이아몬드’도 매장별 할인 대상에 포함할 예정이다. 이 제품은 씰리침대가 지난 7년간 판매점 판매율 1위를 기록했다고 밝힌 제품이다.김정민 씰리코리아 상무는 “웨딩 시즌을 맞아 신혼 고객들이 다양한 매트리스를 비교하고 선택할 수 있도록 이번 행사를 마련했다”며 “매장별 혜택과 조건을 확인한 뒤 구매할 수 있다”고 말했다.양승현 리포터