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이형일 “3조원 해외건설 新전략펀드 조성…기업 수주 지원”

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이준호 기자
수정 2026-10-12 09:59
입력 2026-10-12 09:59

개별 지원서 국가별 공동투자 플랫폼 전환
수출 견조…대미 통상 등 대외 리스크 여전

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이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 12일 정부서울청사에서 열린 대외경제장관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 12일 정부서울청사에서 열린 대외경제장관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스


이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 12일 기업의 해외 수주를 뒷받침하기 위해 3조원 규모의 ‘해외건설 신(新)전략펀드’를 신설한다고 밝혔다.

이 부총리는 이날 정부서울청사에서 대외경제장관회의를 주재하고 “해외진출 사업의 연관 지역경제가 활성화될 수 있도록 패키지형 수주를 확대하겠다”며 이같이 말했다.

정부는 기존 개별 사업 단위의 지원체계를 정부 간 협력을 바탕으로 한 국가별·지역별 공동투자 플랫폼으로 전환한다는 계획이다. 국내 기업이 해외 사업에 참여할 수 있는 기반을 넓히겠다는 취지다.

특히 해외 사업 수주가 국내 기업의 일감 확대와 지역경제 활성화, 국내 일자리 창출로 연결되는 선순환 구조를 만들겠다는 구상도 밝혔다.

이 부총리는 이날 회의에서 지난 8월 경상수지가 461억 1000만달러 흑자를 기록하고 40개월 연속 흑자를 이어가는 등 수출이 견조한 흐름을 보이고 있다고 평가했다. 다만 “우리 경제를 둘러싼 대외 불확실성이 여전히 높은 상황”이라며 대미 통상 현안과 유럽연합(EU)의 산업보호조치 강화, 글로벌 무역 블록화 등을 통상 환경의 불확실성으로 꼽았다.


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그는 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속 협상과 관련해서도 상호 호혜적인 시장 개방을 토대로 문화·금융 분야의 협력 성과를 구체화하고, 이를 한국 기업의 중국 등 해외시장 진출 여건 개선으로 연결하겠다고 강조했다.

세종 이준호 기자
세줄 요약
  • 3조원 해외건설 신전략펀드 조성 발표
  • 국가별·지역별 공동투자 플랫폼 전환
  • 패키지형 수주로 일감·일자리 확대 구상
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