엠마, 특전사 출신 김창덕 선수 트레일러닝 도전 후원…26일부터 넾다세일 참여

세줄 요약 특전사 출신 김창덕 선수 첫 트레일러닝 도전 후원

육군 특전사 코스 달린 2026 ROK ARMY 대회 참가

엠마, 운동과 휴식 균형 강조하며 지원 확대

이미지 확대 사진 제공=엠마

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독일 수면 전문 브랜드 엠마(EMMA)가 특전사 출신 김창덕 선수의 트레일러닝 도전을 후원했다. 김 선수는 지난 10월 3일 열린 ‘2026 ROK ARMY 트레일러닝 대회’에 참가했다.김 선수는 현재 바디킹PT에서 헬스 트레이너로 활동하고 있다. 군 복무 경험을 바탕으로 운동을 지도해 온 그는 이번 대회로 트레일러닝에 처음 도전장을 냈다. 엠마는 김 선수 개인을 후원하며 이번 도전에 함께했다.대회는 대한민국 육군이 건군 제78주년과 국군의 날을 기념해 마련했다. 경기도 용인시 처인구의 육군 특전사 훈련코스를 달리는 방식으로 진행됐고, 출발·도착 지점은 한국외국어대학교 글로벌캠퍼스 내 노천극장이었다. 코스는 국군의 날인 10월 1일을 상징하는 10.1마일로 구성됐다. 국민과 군이 함께 달리는 행사여서 특전사 출신인 김 선수의 이력과도 맞닿아 있다.엠마는 이번 후원을 계기로 운동하는 시간과 하루를 마친 뒤 쉬는 시간을 함께 살펴보자는 취지를 전했다. 훈련이나 대회에 쓰는 장비뿐 아니라 편안하게 쉴 수 있는 환경도 개인의 생활 패턴에 맞춰 고려할 요소라는 설명이다.엠마는 매트리스와 토퍼, 베개 등 수면 제품을 선보이고 있다. 브랜드 측은 대표 제품군 ‘에어그리드’에 통기성과 체압 분산을 고려한 설계를 적용했다고 밝혔다. 실제 수면 환경에서 제품을 경험해 볼 수 있도록 매트리스 100일 무료체험 서비스도 운영한다.한편 엠마는 10월 26일부터 11월 8일까지 네이버 ‘넾다세일’에 참여해 행사 대상 제품을 최대 41% 할인된 가격에 선보일 예정이다. 대상 제품과 자세한 혜택은 엠마 네이버 브랜드스토어에서 확인할 수 있다.양승현 리포터