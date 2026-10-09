[포토] 호남 반도체 클러스터 찾은 최태원·민형배

1 / 6 이미지 확대 최태원 SK하이닉스 회장과 민형배 전남광주통합특별시장이 9일 오후 반도체 산단이 들어설 전남광주 서구 군공항 부지를 둘러보며 이야기를 나누고 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 최태원 SK하이닉스 회장이 9일 오후 반도체 산단이 들어설 전남광주 서구 군공항 부지를 둘러본 뒤 기자의 질문을 듣고 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 최태원 SK하이닉스 회장이 9일 오후 반도체 산단이 들어설 전남광주 서구 군공항 부지에서 현장 방문을 마친 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 최태원 SK하이닉스 회장이 9일 오후 반도체 산단이 들어설 전남광주 서구 군공항 부지에서 현장 방문을 마친 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 최태원 SK하이닉스 회장과 민형배 전남광주통합특별시장이 9일 오후 반도체 산단이 들어설 전남광주 서구 군공항 부지를 찾아 반도체 산업단지 조성 예정지를 둘러보고 있다. 2026.10.9 연합뉴스

이미지 확대 최태원 SK하이닉스 회장과 민형배 전남광주통합특별시장이 9일 오후 반도체 산단이 들어설 전남광주 서구 군공항 부지를 둘러보며 이야기를 나누고 있다. 2026.10.9 연합뉴스

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최태원 SK하이닉스 회장과 민형배 전남광주통합특별시장이 9일 오후 반도체 산업단지 조성이 예정된 전남광주 서구 군공항 부지를 함께 둘러보며 사업 현황에 대해 의견을 나누고 있다.최 회장과 민 시장은 현장을 세심히 살피며 향후 클러스터 조성 방향과 지역 경제 활성화를 위한 협력 방안을 다각도로 논의했다.온라인뉴스부