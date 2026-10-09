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[포토] 호남 반도체 클러스터 찾은 최태원·민형배

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수정 2026-10-09 15:34
입력 2026-10-09 15:34
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최태원 SK하이닉스 회장과 민형배 전남광주통합특별시장이 9일 오후 반도체 산업단지 조성이 예정된 전남광주 서구 군공항 부지를 함께 둘러보며 사업 현황에 대해 의견을 나누고 있다.

최 회장과 민 시장은 현장을 세심히 살피며 향후 클러스터 조성 방향과 지역 경제 활성화를 위한 협력 방안을 다각도로 논의했다.

온라인뉴스부
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