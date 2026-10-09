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[인사] 국토교통부

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김신우 기자
수정 2026-10-09 11:02
입력 2026-10-09 11:02
■국토교통부 ◇ 국장급 승진 △ 국토정보정책관 이대섭 △ 지방시대기획단 국토공간혁신국장 한정희 ◇ 과장급 전보 △ 규제개혁법무담당관 김영아 △ 건축안전과장 위은환 △ 토지정책과장 강태석 △ 모빌리티총괄과장 윤성업 △ 12.29여객기참사피해자 지원단 기획총괄과장 안재혁 △ 공공택지조사개발과장 이랑

세종 김신우 기자
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