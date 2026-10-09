경제 [인사] 국토교통부 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/10/09/20261009500057 URL 복사 댓글 0 김신우 기자 수정 2026-10-09 11:02 입력 2026-10-09 11:02 구글에서 서울신문 먼저 보기 ■국토교통부 ◇ 국장급 승진 △ 국토정보정책관 이대섭 △ 지방시대기획단 국토공간혁신국장 한정희 ◇ 과장급 전보 △ 규제개혁법무담당관 김영아 △ 건축안전과장 위은환 △ 토지정책과장 강태석 △ 모빌리티총괄과장 윤성업 △ 12.29여객기참사피해자 지원단 기획총괄과장 안재혁 △ 공공택지조사개발과장 이랑세종 김신우 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 국토교통부에서 국토정보정책관으로 승진한 사람은? 이대섭 한정희