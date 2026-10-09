쿠팡·쿠팡이츠, 한밤 중 접속 차질 ‘먹통’ 사태

쿠팡 ‘서비스 업그레이드 중 일시 오류’

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세줄 요약 쿠팡·쿠팡이츠·쿠팡플레이 한밤중 접속 오류 발생

약 2시간 먹통 뒤 오전 2시30분 정상화

쿠팡, 서비스 업그레이드 과정의 일시 장애 설명

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쿠팡과 쿠팡이츠, 쿠팡플레이 앱에서 9일 밤 접속 오류가 발생해 이용자들이 불편을 겪었다. 쿠팡 앱은 월간 활성화 이용자 수가 3000만명이 넘는 이커머스 분야 1위 플랫폼이다.업계에 따르면 이날 자정 무렵부터 쿠팡과 쿠팡이츠, 쿠팡플레이 앱과 홈페이지의 첫 화면부터 접속 오류가 발생했다. 접속 장애는 약 2시간가량 이어져 오전 2시30분쯤 해결됐으며, 현재는 정상화된 상태다.화면에는 ‘네트워크 연결이 원활하지 않습니다. 연결 상태를 확인하고 다시 시도해 주세요’라는 안내 문구만 표출됐다. 오전 1시쯤부터는 쿠팡 앱 메인 화면까지는 접속이 가능해졌지만, 상품을 클릭하면 다시 같은 공지가 표출되거나 로그인이 되지 않는 등의 상황이 이어졌다.업무용 쿠팡 물류 사이트 역시 접속 오류가 발생해 배송 업무 등에 차질을 빚은 것으로 알려졌다.최근 은행 해킹 등으로 보안 사고에 대한 우려가 큰 상황이지만, 쿠팡은 이번 접속 오류는 업데이트 과정에서 발생한 것으로 보고 정확한 원인을 파악 중인 것으로 전해졌다.쿠팡은 홈페이지 공지 등을 통해 “이날 서비스 업그레이드 과정에서 쿠팡 전반적인 서비스에 일시적인 오류가 발생했으나 이를 해소해 정상적으로 이용이 가능하다”고 공지했다. 고객센터 문의 이력이 있는 고객에게는 문자로도 정상화됐다고 알렸다.김현이 기자