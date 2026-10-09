[서울데이터랩] 미국 증시 혼조 마감…다우 강보합, 나스닥 1%대 하락

세줄 요약 다우 강보합, S&P500·나스닥 하락 마감

반도체지수 급락, 기술주 전반 약세 확대

VIX 상승, 투자심리 위축 신호

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8일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 지수별로 엇갈린 흐름을 보이며 마감했다. 다우존스산업평균지수는 전일보다 51.77포인트(0.10%) 오른 5만 1231.64에 거래를 마쳤다. 반면 S＆P500지수는 36.41포인트(0.47%) 내린 7765.36, 나스닥 종합지수는 345.35포인트(1.25%) 하락한 2만 7193.34에 장을 마감했다.대형 기술주 중심의 약세가 두드러졌다. 나스닥100지수는 434.27포인트(1.39%) 내린 3만 725.81을 기록했고, 반도체 업종 흐름을 반영하는 필라델피아 반도체지수는 442.44포인트(3.39%) 급락한 1만 2623.72로 밀렸다. 변동성지수인 VIX는 2.19% 오른 15.41로 올라 투자심리가 다소 위축된 모습이었다.종목별로는 반도체와 성장주 전반의 낙폭이 눈에 띄었다. 나스닥 시장에서 엔비디아는 2.94% 내린 230.48달러에 마감했고, 브로드컴은 4.35%, AMD는 3.90%, 마이크론 테크놀로지는 4.79%, 인텔은 5.34% 각각 하락했다. ASML 홀딩 ADR도 1.95%, 어플라이드 머티어리얼즈는 2.13% 내렸다. 뉴욕증시 상위 종목 가운데 TSMC ADR 역시 3.01% 하락해 반도체 투자심리 둔화를 반영했다.대형 기술주도 전반적으로 약세였다. 마이크로소프트는 1.35%, 아마존은 2.25%, 알파벳 클래스A는 0.63%, 알파벳 클래스C는 0.72% 각각 하락했다. 메타는 0.06%, 테슬라는 0.74% 밀렸다. 반면 애플은 1.11% 오르며 일부 기술주 가운데 상대적으로 견조한 흐름을 보였다.전통 대형주와 경기방어주, 금융주 일부는 상대적으로 선방했다. 뉴욕 거래소에서는 제이피모간체이스가 0.56%, 버크셔 해서웨이 클래스B가 0.95%, 비자가 0.81%, 마스터카드가 0.82% 올랐다. 코카콜라는 2.27%, P＆G는 1.87% 상승했다. 에너지주도 강세를 나타내 엑슨모빌 홀딩스는 2.71%, 셰브론은 3.12% 올랐다. 뱅크오브아메리카도 0.17% 상승 마감했다.반면 일부 개별 종목의 약세는 두드러졌다. 뉴욕 시장에서는 오라클이 5.48% 하락했고, 캐터필러는 2.17%, 유나이티드헬스 그룹은 1.34%, 일라이 릴리는 1.61% 내렸다. 나스닥 시장에서는 스페이스X가 4.19%, 시스코 시스템즈가 2.13% 하락했다. 반면 월마트는 2.22%, 팔란티어는 2.40%, 코스트코는 0.60% 상승했다.이날 미국 증시는 다우지수가 소폭 상승하며 버텼지만, 기술주와 반도체주 중심의 매도세가 나스닥과 S＆P500의 하락을 이끈 장세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자