박홍근 “명절 할인 지원, 미래대응기금 아닌 다른 재원 활용”

李 대통령, 미래대응기금 활용 언급

이미지 확대 박홍근 기획예산처 장관이 8일 국회에서 열린 재정경제기획위원회 기획예산처 국정감사에서 정부가 계획중인 ‘미래대응기금’을 비판하는 임이자 국민의힘 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 명절 할인 지원 예산, 다른 재원 활용 발표

대통령의 미래대응기금 활용 언급과 온도차

기금 세부사업 부적합, 기존 편성 예산 설명

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박홍근 기획예산처 장관은 8일 이재명 대통령이 명절 할인 지원에 미래대응기금을 활용할 수 있다고 언급한 것과 관련해 “다른 재원을 활용할 것”이라고 밝혔다.박 장관은 이날 국회 재정경제기획위원회 국정감사에서 배준영 국민의힘 의원의 질의에 이같이 답했다.앞서 이 대통령은 지난달 29일 국무회의에서 “할인 지원 예산을 이번 추석에 1900억원으로 늘렸는데 더 늘려서 1조원 가까이 편성하는 게 어떤가. 미래대응기금으로 (해도) 된다”고 언급한 바 있다.이에 대해 박 장관은 “대통령께서 미래대응기금의 세부 또는 내역사업에 대해서 세세히 알지 못한 상황에서 일반적으로 말씀하신 걸로 이해한다”며 “미래대응기금에도 여유재원이 있지 않냐는 이런 정도의 취지였다고 받아들였다”고 말했다.그러면서 “명절과 관련해서는 이미 올해도 기금 운용 변경을 포함해 예산이 편성돼 있었다”고 덧붙였다.이어 배 의원이 내년 미래대응기금에서 명절 할인 지원 예산을 집행하지 않을 것이냐고 재차 묻자 박 장관은 “거기에 해당되지 않는다. 다른 재원을 활용할 것”이라고 말했다.세종 이준호 기자