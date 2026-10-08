아카라라이프 ‘프로안심 서비스’, 고객 만족도 평점 4.9 인포그래픽 공개

세줄 요약 프로안심 서비스 만족도 4.9점 기록

도어락 설치·앱 연동·점검·AS 원스톱 제공

앱 설정 지원 선호도 1위, 사후관리 호평

이미지 확대 아카라라이프가 최근 선보인 프리미엄 방문 설치·케어 서비스 ‘프로안심 서비스’가 큰 호응을 얻고 있다. 이미지는 프로안심 서비스의 성과와 소비자 설문 결과를 담은 인포그래픽.

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스마트 도어락을 사도 앱 연동에 막혀 애를 먹던 소비자를 위한 ‘방문 설치·세팅 패키지’가 자리를 잡고 있다. 스마트홈 기업 아카라라이프는 프리미엄 방문 설치·케어 서비스 ‘프로안심 서비스’를 지난 5월 출시한 뒤 이용자 만족도 5점 만점에 4.9점을 기록했다며 그 성과를 인포그래픽으로 공개했다.아카라 프로안심 서비스는 현재 공식몰에서 ‘설치 포함’ 옵션의 도어락 제품 구매 시 자동 적용되며, ▲도어락 설치 ▲앱 연결 ▲7일 뒤 사용 만족도 점검 ▲2년 무상 AS가 패키지로 제공되는 서비스다. 스마트 도어락 특성상 자가 설치나 앱 연결에 어려움을 겪는 고객을 위해, 제품만 구매하면 아카라 설치 전문가가 방문해 모든 과정을 일괄 처리해 줌으로써 스마트홈 접근성을 높였다.아카라라이프가 공개한 인포그래픽에 따르면 프로안심 서비스를 이용한 고객 대상 설치 후 종합 만족도 조사에서 5점 만점에 4.9점을 기록했다. 정시 방문 및 맞춤 시공은 물론 ‘Aqara Home’ 앱 설치와 회원 가입, 기기 페어링 및 플랫폼 연동까지 전문 기사가 현장에서 꼼꼼히 지원하는 원스톱 케어가 실거주자들의 높은 호평을 이끌어낸 결과다.특히 스마트홈 헤비 유저 그룹을 대상으로 실시한 추가 설문 조사 결과, 프로안심 서비스에서 ‘가장 마음에 드는 항목’ 1위로 ‘스마트폰 앱 설정까지 기사가 전적으로 해결해 주는 점’이 꼽혔다. 이어 ‘설치 후 사용 만족도 점검’이 2위, ‘AS 보증기간 2년 확대’가 3위를 차지하며 서비스의 전문성과 사후 보증 제도에 대한 만족도가 높게 나타났다.‘향후 추가되었으면 하는 기대 서비스’로는 개인별 주거 환경과 라이프스타일에 맞춘 ‘스마트홈 자동화 시나리오 맞춤 컨설팅 서비스’ 등이 언급됐다. 단순 설치를 넘어 고도화된 맞춤형 케어에 대한 수요도 함께 확인됐다.설문 과정에서 한 이용자는 “기사님께서 제품 사용법을 상세히 안내해 주셨을 뿐만 아니라, 앱 연동까지 친절하게 마쳐주어 바로 편리하게 사용할 수 있었다”며 높은 현장 만족도를 전했다. 아카라라이프는 단순 하드웨어 판매에 그치지 않고 설치부터 소프트웨어 세팅, 사후 관리, 보증기간 연장에 이르는 엔드투엔드(End-to-End) 고객 경험 관리를 통해 제품 반품률을 낮추고 브랜드 신뢰도를 높인다는 전략이다.아카라라이프는 스마트 도어락, 조명, 스위치, 차양 등 50여 개 카테고리로 스마트홈 인테리어 시장을 공략하고 있다. 최근에는 애플 홈키와 0.3초 지문인식 등 핵심 기능을 유지하되 원격 제어를 일부 뺀 입문형 도어락 ‘L100 SE’도 내놓았다.이상헌 아카라라이프 공동대표는 “스마트홈의 본질은 기기 자체의 성능을 넘어 소비자가 일상에서 체감하는 사용의 편의성에 있다”며, “앞으로도 프로안심 서비스의 케어 범위를 지속적으로 확대해 누구나 제약 없이 프리미엄 스마트홈 라이프를 누릴 수 있도록 서비스 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.양승현 리포터