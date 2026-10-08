핍스모터사이클 ‘낡을수록 더 소중해지는 것’… 배우 김민 등 4인과 함께한 26FW ‘THE BLUE COLLAR’ 캠페인 공개

세줄 요약 26FW ‘THE BLUE COLLAR’ 캠페인 공개

김민·카이·김오키·유킴 참여, 삶과 취향 조명

더티 워싱 데님·레더 컬렉션 동시 전개

이미지 확대 26FW 캠페인 THE BLUE COLLAR 캠페인 이미지 (출처: 핍스모터사이클)

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워즈코퍼레이션(대표이사 노지윤)이 전개하는 혼다 모터사이클 라이선스 어패럴 브랜드 핍스모터사이클(PHYPS MOTORCYCLE)이 26FW 캠페인 ‘THE BLUE COLLAR’를 공개하고 데님과 레더 컬렉션을 선보인다.이번 캠페인은 빠르게 변화하는 트렌드 속에서 시간이 지나도 변하지 않는 가치는 무엇인지에 대한 고민에서 출발했다. ‘시간이 지나야 알게 되는 것들’을 키워드로, 오래된 물건과 각자의 경험에 깃든 이야기와 취향을 담아냈다.캠페인에는 배우 김민, 대만 모델 카이(KAI), 색소포니스트 김오키, 필름메이커 유킴이 참여했다. 네 사람의 삶과 작업, 일상에서 드러나는 취향과 태도를 따라가며 이들의 실제 모습을 담는 데 집중했다. 각자가 직접 들려주는 경험과 생각을 통해 캠페인의 주제를 서로 다른 시선으로 풀어냈다.배우 김민의 촬영은 그의 실제 생활 공간인 동두천 자택에서 진행됐다. 디즈니플러스 ‘킬러들의 쇼핑몰’에 출연하고 최근 MBC ‘나 혼자 산다’에서 일상을 공개한 김민은 이번 캠페인에서도 자신의 공간과 오래 간직해 온 물건에 관한 이야기를 전한다. 공간 곳곳에 드러나는 취향과 인터뷰를 함께 담아 그의 실제 일상을 통해 캠페인의 메시지를 보여준다.김민은 캠페인 인터뷰에서 남들이 버리라고 해도 간직하고 싶은 물건으로 아버지의 오토바이를 꼽으며 “오래된 오토바이이긴 하지만, 그래도 못 버리겠더라고요”라고 말했다. 물건의 새로움보다 그 안에 남은 기억과 애착을 소중히 여기는 그의 이야기는 핍스모터사이클이 이번 캠페인에서 전하는 ‘낡을수록 더 소중해지는 것’의 의미와 맞닿아 있다.핍스모터사이클은 이처럼 오래 간직한 물건에 남은 기억과 각자의 삶에서 쌓아 온 경험을 조명하고, 그 의미를 이번 데님과 레더 컬렉션에도 담았다.데님 컬렉션은 혼다 모터사이클 엔지니어의 작업복과 작업 현장에서 영감을 받았다. 오일과 마찰, 먼지 등 작업 과정에서 자연스럽게 남는 흔적을 더티 워싱과 빈티지 가공으로 재해석했다. 여기에 레이싱 그래픽과 디테일을 더해 핍스모터사이클만의 ‘모터사이클 더티 워싱 데님’을 완성했다.레더 컬렉션은 1980~90년대 레이싱 웨어와 클래식 모터사이클 라이더 재킷을 주요 디자인 모티브로 삼았다. 당시 레이싱 웨어의 컬러와 그래픽, 라이더 재킷의 디자인 요소를 현재의 실루엣과 스타일에 맞게 재구성했다. 핍스모터사이클은 빈티지 모터사이클 웨어와 레이싱 아카이브를 재해석한 레더 컬렉션을 매 시즌 한정 수량으로 선보이고 있다.노지윤 대표는 “김민, 카이, 김오키, 유킴이 각자의 삶과 작업에서 들려주는 서로 다른 이야기를 바탕으로 낡을수록 더 소중해지는 것과 시간이 지나야 알게 되는 것들의 의미를 전하고자 했다”며 “앞으로도 모터사이클 문화와 아카이브에 담긴 다양한 이야기를 핍스모터사이클만의 제품과 콘텐츠로 이어갈 계획”이라고 밝혔다.이번 26FW ‘THE BLUE COLLAR’ 컬렉션은 신세계백화점 천안아산점과 타임스퀘어 영등포점 등 오프라인 매장을 비롯해 무신사와 핍스모터사이클 공식 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다.양승현 리포터