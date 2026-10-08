제이에스티나, 서울영화센터·SSFF와 ‘셀레스티아 데이’ 개최

세줄 요약 서울영화센터·SSFF와 문화 협업 행사 개최

별 모티브로 영화와 셀레스티아 주얼리 연결

미드나잇 인 파리 상영·참여 이벤트 진행

이미지 확대 왼쪽: 서울영화센터, 오른쪽: 제이에스티나 셀레스티아 주얼리 (제공=제이에스티나)

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주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 ‘별’을 매개로 영화와 주얼리를 함께 경험하는 문화 협업 행사를 연다.제이에스티나는 서울특별시와 서울경제진흥원이 운영하는 서울영화센터 및 SSFF(서울 스마트 퓨처 페스티벌)와 함께 오는 10월 10일(토) ‘CELESTIA DAY(셀레스티아 데이)’를 진행한다.이번 행사는 별이라는 공통 모티브로 영화와 주얼리를 연결하고, 2030 청년층이 영화와 문화, 브랜드를 함께 경험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.‘셀레스티아 데이’에는 제이에스티나 고객 중 추첨으로 선정된 고객들이 초청된다. 초청객들은 서울영화센터에서 영화를 관람하고, 제이에스티나의 ‘셀레스티아(CELESTIA)’ 컬렉션을 살펴볼 수 있다.셀레스티아는 밤하늘의 별에서 영감을 받은 주얼리 컬렉션이다. 미세한 움직임에 따라 흔들리는 댄싱 스톤을 세팅한 것이 특징이다.이날 상영작은 파리의 밤과 시간 여행을 소재로 한 영화 ‘미드나잇 인 파리’다. 영화 속 도시의 밤과 시간이라는 소재를 별에서 영감을 받은 셀레스티아의 콘셉트와 연결해 영화 관람과 주얼리 감상을 함께 즐길 수 있도록 구성했다.영화 관람 외에 참여형 프로그램도 진행된다. 셀레스티아 목걸이를 증정하는 럭키드로우 이벤트와 서울영화센터에서 촬영한 인증사진을 SNS에 공유하는 이벤트 등이 마련된다.제이에스티나는 이번 SSFF 축제를 기념해 10월 10일부터 18일까지 서울영화센터 4층 시네마 라운지에서 셀레스티아 주얼리도 전시한다. 행사 초청객 외에 센터를 찾는 관람객들도 전시를 통해 컬렉션을 접할 수 있도록 할 예정이다.‘셀레스티아’ 컬렉션은 전국 제이에스티나 매장 및 공식 온라인 몰을 통해 만나볼 수 있다.양승현 리포터