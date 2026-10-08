스윗솔루션, 제품개발부터 해외유통까지…‘K-Product 턴키 플랫폼’ 확장

세줄 요약 제품개발·브랜딩·생산·수출·유통 통합 지원

초기 샘플링 2주 내 진행, 개발 속도 강화

관광·지역상품까지 확장, 해외시장 연계

이미지 확대 (사진=스윗솔루션 제공)

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부산 기반 화장품 OEM·ODM 및 브랜드 개발 전문기업 ㈜스윗솔루션이 제품 개발과 제조를 넘어 브랜딩, 수출, 해외 유통까지 연결하는 ‘K-Product 턴키 플랫폼’으로 사업 영역을 넓히고 있다.스윗솔루션은 제품 개발부터 브랜드 기획, 샘플링, 생산, 수출, 해외 유통까지 이어지는 사업화 과정을 통합해 지원한다. 고객사가 제품 아이디어와 목표 시장을 제시하면 제품 콘셉트와 처방 개발을 비롯해 브랜드 기획, 디자인, 패키지, 샘플 제작, 생산과 수출 준비까지 단계별 업무를 연계해 지원하는 방식이다.회사는 제품 특성과 개발 조건에 따라 초기 샘플링을 약 2주 내에서 진행할 수 있는 개발 시스템을 운영하고 있다. 이를 통해 시장 변화에 빠르게 대응해야 하는 국내외 브랜드와 바이어의 제품 개발 기간을 단축한다는 설명이다.최근에는 제품 생산을 넘어 브랜드 개발 역량 강화에도 집중하고 있다. 시장과 소비자 특성을 바탕으로 브랜드 콘셉트와 스토리, 제품 구성, 패키지와 콘텐츠 등을 종합적으로 기획해 고객사가 개별 제품이 아닌 브랜드 단위로 시장에 진입하도록 돕는다.이러한 브랜드 개발 영역은 화장품을 넘어 관광상품과 지역 특화상품 개발로 확대되고 있다. 부산을 비롯한 지역의 문화·관광 자원에 K-뷰티, 향, 웰니스, 식품 등 다양한 상품군을 결합해 국내외 관광객을 대상으로 하는 K-Product를 개발하는 방식이다.스윗솔루션은 국내 제품을 해외시장과 연결하는 유통 사업도 함께 키우고 있다. 자체 개발 제품뿐 아니라 국내 브랜드와 제품을 발굴해 해외 바이어에게 소개하고, 샘플링과 수출을 거쳐 현지 유통까지 연결하는 구조다.회사는 현재 미국, 중동, 일본, 베트남 등 해외시장을 대상으로 제품 개발과 수출 사업을 진행하며 거래 네트워크를 넓혀가고 있다. 향후에는 제품과 브랜드별 해외시장 반응과 거래 데이터를 축적해 국내 중소 브랜드의 해외 진출을 지원하는 데이터 기반 유통 시스템 구축을 계획하고 있다.㈜스윗솔루션 관계자는 “과거에는 좋은 제품을 만드는 것이 제조기업의 중요한 경쟁력이었다면 이제는 제품을 얼마나 빠르게 시장에 내놓고 브랜드화하며 실제 판매시장까지 연결할 수 있는지가 중요하다”며 “스윗솔루션은 제품 개발과 브랜드 개발을 넘어 해외시장까지 연결하는 사업 구조를 만들어가고 있다”고 말했다.이어 “장기적으로는 부산 핀테크허브를 비롯한 국내 중소기업의 경쟁력 있는 제품과 지역 콘텐츠를 발굴해 브랜드화하고 해외 바이어 및 유통시장과 연결하는 K-Product 플랫폼으로 성장하는 것이 목표”라고 밝혔다.양승현 리포터