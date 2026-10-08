[서울데이터랩] 미국 뉴욕증시, 대형 기술주 혼조 속 일제히 하락 마감…반도체주 약세 두드러져

세줄 요약 대형 기술주 혼조 속 뉴욕증시 일제 하락 마감

반도체 업종 약세 두드러지며 지수 부담 확대

제약·결제주 선방, 경기민감·금융주 약세

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7일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 대형 기술주가 혼조세를 보인 가운데 주요 지수가 일제히 하락 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 전장보다 341.41포인트(0.66%) 내린 5만 1179.87에 거래를 마쳤고, S＆P500지수는 17.16포인트(0.22%) 하락한 7801.77, 나스닥 종합지수는 61.20포인트(0.22%) 밀린 2만 7538.69에 장을 끝냈다.이날 장에서는 반도체 업종의 약세가 상대적으로 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 151.67포인트(1.15%) 내린 1만 3066.15를 기록했고, 나스닥100지수도 64.61포인트(0.21%) 하락한 3만 1160.08로 마감했다. 반면 시장의 불안 심리를 보여주는 변동성지수(VIX)는 15.08로 0.07포인트(0.47%) 상승했다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 제약주와 일부 경기방어주가 상대적으로 선방했다. 일라이 릴리는 2.70% 오른 1188.72달러, 존슨앤드존슨은 1.44% 상승한 258.45달러, 애브비는 1.75% 오른 271.36달러를 기록했다. 비자와 마스터카드도 각각 0.39%, 0.61% 상승 마감했다.반면 경기민감주와 일부 금융·에너지 종목은 약세를 보였다. 캐터필러는 5.75% 급락한 813.83달러로 낙폭이 가장 컸고, HSBC홀딩스 ADR은 3.97%, 셰브론은 1.17%, 뱅크오브아메리카는 1.05% 각각 하락했다. TSMC ADR도 2.09% 내린 472.20달러로 거래를 마쳤다.나스닥 대형주 흐름은 엇갈렸다. 애플은 0.91% 오른 336.67달러, 마이크로소프트는 0.09% 상승한 529.76달러, 아마존은 1.42% 오른 259.92달러, 알파벳 클래스A와 클래스C는 나란히 0.81% 상승했다. 반면 엔비디아는 0.74% 내린 237.47달러, 메타는 2.38% 하락한 721.31달러, 테슬라는 0.75% 떨어진 377.81달러로 장을 마감했다.반도체 종목 내부에서도 차별화가 나타났다. 마이크론은 4.06% 급등한 1088.00달러로 강한 흐름을 보였고 인텔도 0.55% 상승했다. 그러나 SK하이닉스 ADR은 2.36%, ASML홀딩 ADR은 1.59%, 어플라이드 머티어리얼즈는 1.81%, 램리서치는 1.31% 각각 하락하며 업종 전반의 부담을 반영했다. 브로드컴도 0.19% 오름세에 그쳐 제한적인 반등에 머물렀다.거래대금 기준으로는 마이크론이 322억 달러로 두드러졌고, 엔비디아 192억 달러, 스페이스X 129억 달러, AMD 119억 달러, 애플 112억 달러 등이 활발한 거래를 나타냈다. 다만 스페이스X는 2.51% 하락했고, AMD도 0.55% 내리며 거래 활발함이 곧바로 주가 상승으로 이어지지는 않았다.종합하면 이날 미국 증시는 대형 기술주의 혼조 속에서도 반도체와 경기민감 업종의 약세가 지수 전반을 끌어내린 하루였다. 제약주와 일부 소비·결제주는 상승했지만, 시장 전체적으로는 위험자산 선호가 다소 약화된 흐름을 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자