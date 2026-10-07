[단독] 호남 반도체 ‘물 공급’ 동복댐 공사 3000억 더 든다

기존 댐 높이 증축 안전성 문제

하류 새 댐 검토… 총 8000억 예상

이미지 확대 동복댐 전경

세줄 요약 동복댐 증축안, 안전성 문제로 새 댐 검토

호남 반도체 용수 확보 계획, 공사비 8000억대

하류 400~500m 콘크리트 댐 유력 검토

2026-10-08 B3면

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호남 반도체 클러스터를 가동하는 데 필요한 용수 확보를 위해 추진하는 ‘동복댐’ 공사에 3000억원대 예산이 추가로 투입될 전망이다. 당초 동복댐의 높이를 올려 저수용량을 키우려고 했던 방안이 안전하지 않은 것으로 확인되면서 새로운 댐 건설이 필요해졌기 때문이다.기후에너지환경부는 동복댐 인근에 새로운 댐을 추가로 건설하기로 했다. 기존 동복댐 하류 400~500m 지점에 새로운 콘크리트 댐을 세워 물을 확보하는 방안을 유력하게 검토하고 있다. 기후부 관계자는 7일 “당초 동복댐을 높이는 5000억원 상당 예산이 투입될 것으로 봤는데, 새로운 공사가 이뤄지면 총 8000억원대 공사비가 필요할 것으로 예상된다”고 밝혔다. 기존 댐은 물길의 흐름을 막는 부분에 한해 철거할 계획이다.당초 기후부는 호남 반도체 클러스터에 필요한 용수 확보를 위해 전남광주 화순군 동복댐을 15m 높이는 방안을 검토했다. 댐 높이를 높여 저수량을 늘리면 기존 공급을 유지하면서도 반도체용 물을 따로 확보할 수 있다고 판단했다.그런데 검토 과정에서 안전 문제가 새롭게 제기됐다. 동복댐은 커다란 암석(석괴)을 쌓고 그 틈을 콘크리트로 메워 지은 댐인데, 이런 구조물 위에 새 구조물을 올리면 아래쪽이 받는 무게와 압력이 달라져 댐 전체의 안전에 이상이 생길 수 있다는 것이다. 오래된 돌담 위에 벽을 추가로 쌓아 올리기가 어려운 것과 같은 이치다.새로운 동복댐이 완성되면 호남 반도체 공장을 가동하는 데 필요한 하루 65만t의 용수 가운데 절반인 30만t을 확보할 수 있게 된다. 동복댐 원수는 반도체 공정에서 웨이퍼를 씻는 데 쓰는 ‘초순수’ 정제에 꼭 필요하다. 동복댐에서 공급될 일일 30만t은 국제규격(50m×25m×2m) 수영장을 120번 채울 수 있는 양이다. 광주와 화순 지역 주민에게 공급하는 일일 생활용수 27만t보다 많은 규모다.세종 김중래 기자