“내가 겪은 그 불편, R＆D 과제 된다”…장관상 걸린 공모전 열려

내달 2일까지 ‘우리 모두의 R＆D 공모전’

피지컬 AI·탄소중립 등 4개 분야 모집

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세줄 요약 국민 불편 해결 아이디어 공모전 개최

산업기술 R&D 기획 반영 목적의 행사

11월 2일까지 개인·팀 응모 가능

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국민이 일상과 산업 현장에서 겪는 불편을 해결할 제품이나 서비스를 제안하면 이를 산업기술 연구개발(R＆D) 기획에 활용하는 공모전이 열린다.기술경영경제학회는 한국산업기술기획평가원(KEIT)과 함께 ‘우리 모두의 R＆D 공모전’을 연다고 7일 밝혔다.산업통상부가 주최하는 이번 공모전은 생활 속 문제를 해결할 제품이나 서비스 아이디어를 모아 앞으로의 산업기술 R＆D 기획 수립에 참고하려는 취지로 마련됐다.공모 기간은 오는 11월 2일까지다.단순한 기술 아이디어가 아니라 ‘누가 어떤 어려움을 겪고 있는지’, ‘이를 풀기 위해 어떠한 제품·서비스가 필요한가’와 같이 문제 해결형 제안을 받는 것이 핵심이다.대한민국 국민이라면 개인 또는 팀 형태로 응모할 수 있다. 모집 영역은 최근 기술 흐름과 정책적 중요도를 고려한 ▲피지컬 인공지능(AI) ▲지역혁신 ▲탄소중립 ▲K-R＆D 등 4개 분야다.제출된 제안서는 예비심사와 본심사를 거친다. 장관상과 부문별 최우수상 등 총 10개 팀에게 시상이 돌아간다. 수상작을 포함해 공모전에서 발굴된 아이디어는 향후 산업기술 R＆D 기획과 시장 수요·제품 분석 시 참고 자료로 활용된다.참여를 희망하는 국민은 기술경영경제학회나 KEIT 홈페이지에서 신청서 및 제안서 서식을 내려받아 온라인으로 접수하면 된다.김성은 기자