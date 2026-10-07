어플라이드 인튜이션, 닛산·혼다와 AI 정의 차량(AIDV) 및 차세대 소프트웨어 정의 차량(SDV) 개발 협력

세줄 요약 닛산 AI 정의 차량 개발 지원 확대

혼다 차세대 SDV 플랫폼 구축 협력

Vehicle OS와 AI 툴로 개발 가속

이미지 확대 어플라이드 인튜이션 로고 (제공=어플라이드 인튜이션)

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피지컬 AI 기업 어플라이드 인튜이션(Applied Intuition, Inc.)은 2026년 10월 6일, 닛산자동차(이하 닛산)의 AI 정의 차량(AIDV) 개발을 지원하고 혼다자동차(이하 혼다)의 차세대 소프트웨어 정의 차량(SDV) 소프트웨어 개발을 가속화하기 위한 협력을 각각 발표했다.어플라이드 인튜이션은 자사의 Vehicle OS 소프트웨어를 활용해 닛산의 확장 가능하고 개방적인 차세대 차량용 소프트웨어 플랫폼 개발을 지원한다. 일본 및 실리콘밸리 소프트웨어팀은 닛산 엔지니어링팀과 협력해 소프트웨어 개발 기간을 단축하고 AI 네이티브 차량 개발을 가속화할 계획이다.어플라이드 인튜이션의 Vehicle OS 소프트웨어와 AI 네이티브 개발 툴은 닛산의 소프트웨어 개발 프로세스를 고도화하고 개발의 복잡성을 줄이며, 다양한 파워트레인에 적용 가능한 소프트웨어 플랫폼 구축을 지원한다. 또한 하드웨어의 복잡성을 낮추고 기존 소프트웨어 개발 방식과 최신 방식을 통합해 차세대 차량 개발을 가속화한다.이번 협력은 닛산이 2020년 어플라이드 인튜이션의 시뮬레이션 기술을 도입하며 시작된 협력 관계를 기반으로 한다. 양사는 AWS 서밋 일본에서 닛산 리프 테스트 차량의 라이브 시연을 진행하는 등 AI 기반 차량 개발 프로세스의 고도화를 추진해 왔다. 이번 협력으로 협력 범위는 시뮬레이션을 넘어 차량용 운영체제와 AI 네이티브 소프트웨어 개발 영역까지 확대된다.다카시 요시자와(Takashi Yoshizawa) 닛산 SDV 개발 부문 임원은 “보다 효율적이고 유연한 차량 개발을 하는 데 있어 첨단 차량 소프트웨어 개발 분야의 높은 기술력과 검증된 경험을 보유한 어플라이드 인튜이션의 역량을 높이 평가하고 있다”고 말했다.카사르 유니스(Qasar Younis) 어플라이드 인튜이션 공동 창립자 겸 CEO는 “어플라이드 인튜이션은 AI 네이티브 소프트웨어 개발 역량과 닛산의 차량 개발 기술의 전문성을 결합해 차량의 개발 및 혁신, 지속적인 업데이트 방식을 비롯해 소비자가 차량에 기대하는 가치까지 새롭게 정의해 나갈 것이다”라고 말했다.혼다와의 파트너십을 통해서는 Vehicle OS 소프트웨어를 활용해 중앙집중형이며 업그레이드 가능한 SDV 플랫폼의 자체 개발을 가속화한다. 어플라이드 인튜이션의 일본 및 실리콘밸리 소프트웨어 전문가들과 혼다의 핵심 엔지니어들은 혼다의 차세대 차량 아키텍처를 지원하기 위한 다양한 차량용 SDV 플랫폼 개발을 추진할 예정이다.대규모 양산 프로그램을 운영하는 혼다는 글로벌 시장에서 첨단 차량 아키텍처와 차별화된 고객 경험을 지원하는 단일 SDV 플랫폼 구현을 추진한다. 어플라이드 인튜이션은 하이브리드 차량을 포함한 모든 파워트레인에 적용 가능한 OS와 소프트웨어 개발 전문성을 제공해 개발 속도를 높이고 비용을 절감하며, 혼다가 중시해 온 품질과 안전성·신뢰성을 유지할 수 있도록 지원한다.마히토 시카마(Mahito Shikama) 혼다 기업전략 본부장은 “어플라이드 인튜이션과의 협력을 통해 차량 아키텍처와 소프트웨어 방향성을 주도적으로 관리하며 자체 개발을 가속화할 수 있을 것”이라고 말했다.카사르 유니스(Qasar Younis) 어플라이드 인튜이션 공동 창립자 겸 CEO는 “실리콘밸리의 소프트웨어 개발 방식과 혼다의 엔지니어링 역량을 결합해, 양산 규모로 확장할 수 있는 중앙집중형·업그레이드 가능한 차량 플랫폼을 구현할 것”이라고 말했다.양승현 리포터