메가스터디교육, ‘2028 메가패스’ 출시…리센느와 캠페인 진행

세줄 요약 2028 메가패스 출시, 수능 변화 대응 상품 구성

교재 지원금 10만원 제공, 환급 혜택 확대

리센느 모델 발탁, ‘세상아 기대해’ 캠페인 전개

이미지 확대 (사진=메가스터디교육 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

메가스터디교육이 2026년 10월 7일, 2028학년도 수능을 준비하는 수험생을 위한 무제한 수강 상품 ‘2028 메가패스’를 출시했다. 이번 메가패스는 달라지는 2028학년도 수능 체제에 맞춘 강사진과 콘텐츠를 제공하는 한편, 교재 지원과 환급 혜택을 확대해 수험생의 학습을 지원하는 데 초점을 맞췄다.‘2028 메가패스’ 구매자 전원에게는 교재 구매에 활용할 수 있는 지원금 10만원을 제공한다. 환급 대상 대학도 거점국립대학 등으로 확대했으며, 기존 예비고3 대상 상품에 적용하던 환급 혜택을 예비고1·2 대상 상품까지 넓혀 다양한 목표를 가진 학생들이 학습을 이어갈 수 있도록 했다.강사진과 콘텐츠도 2028학년도 수능 변화에 맞춰 구성했다. 국어·수학·영어 등 주요 과목의 강사진을 비롯해 통합사회·통합과학 강좌까지 갖춰 과목별 학습을 지원한다.이번 ‘2028 메가패스’ 캠페인 모델로는 걸그룹 리센느(RESCENE)를 발탁했다. 꾸준한 성장을 통해 자신만의 가능성을 보여 온 리센느의 이미지가 새로운 입시를 준비하는 수험생들에게 전하고자 하는 메시지와 맞닿아 있다는 판단에서다.메가스터디교육은 리센느와 함께 ‘세상아 기대해’를 캠페인 메시지로 내세웠다. 변화하는 입시 환경에서도 자신의 가능성을 믿고 새로운 도전을 시작하는 수험생들을 응원한다는 의미를 담았다. 캠페인 영상은 메가스터디교육 공식 유튜브와 SNS 채널을 통해 공개됐다.‘2028 메가패스’ 출시를 기념한 이벤트도 진행한다. 10월 20일까지 영상 시청, 수강 및 다짐 남기기 등 5가지 미션에 참여할 수 있으며, 미션을 완료한 참여자 중 추첨을 통해 2,000명에게 리센느의 캠페인 한정 NFC 포토 키링 세트를 증정한다.한창익 메가스터디교육 고등이러닝사업본부 본부장은 “2028학년도 입시를 준비하는 학생들이 자신의 가능성을 믿고 새로운 도전을 시작하길 바라는 마음을 ‘세상아 기대해’라는 메시지에 담았다”며 “달라진 수능 체제에 맞춘 강사진과 콘텐츠, 실질적인 학습 지원을 통해 수험생들의 준비 과정을 뒷받침하겠다”고 말했다.양승현 리포터