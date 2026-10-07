75% 발사성공률 누리호 5호… 오늘 하늘문 연다

우주청 “낮 12시 25분 발사 확정”

2021년부터 4번 중 실패는 1차뿐

가장 많은 15기 위성 싣고 우주로

우주반도체, 의약품 생산 등 실험

이미지 확대 7일 오전 전남광주 고흥 나로우주센터 제2발사대에 누리호가 5차 발사를 앞두고 기립해 발사 준비를 하고 있다. 2026.10.7 [한국항공우주연구원 제공. 재판매 및 DB 금지]

이미지 확대 지난 6일 전남광주 고흥 나로우주센터에서 누리호 5차 발사를 위한 발사대 이송 및 기립 작업이 진행되고 있다. 2026.10.6 [한국항공우주연구원 제공. 재판매 및 DB 금지]

이미지 확대 한국과학기술원(KAIST)은 우주연구원 인공위성연구소에서 개발사업을 주관하는 초소형군집위성 2∼6호가 오는 7일 전남 고흥 나로우주센터에서 예정된 누리호 5차 발사의 주탑재위성으로 발사된다고 6일 밝혔다. 사진은 초소형군집위성 ‘네온샛’. 2026.10.6 [한국과학기술원(KAIST) 제공. 재판매 및 DB 금지]

이미지 확대 지난 6일 전남광주 고흥 나로우주센터에서 누리호 5차 발사를 위한 발사대 기립 작업이 진행되고 있다(다중촬영). 2026.10.6 [한국항공우주연구원 제공. 재판매 및 DB 금지]

세줄 요약 누리호 5호, 오늘 낮 12시 25분 발사 예정

15기 위성 탑재, 역대 최다 실증 임무 수행

75% 성공률 바탕으로 신뢰성 검증 나서

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한국형 발사체 ‘누리호’가 15기의 위성을 품고 7일 낮 하늘문을 연다.우주항공청과 한국항공우주연구원은 이날 ‘누리호 5호기가 전남 고흥 나로우주센터 제2발사대에서 낮 12시 25분’에 발사된다고 밝혔다.우주항공청과 한국항공우주연구원은 7일 전남광주 고흥 나로우주센터에서 발사관리위원회를 열고 기술 준비, 기상 상황, 우주 환경, 우주 물체와의 충돌 가능성 등을 종합적으로 검토해 이렇게 결정했다.추진제 충전은 이날 오전 9시 40분쯤에 시작하고 오전 10시 50분쯤에 연료 충전을 완료한 뒤 오전 11시 25분쯤 산화제 충전까지 마치게 된다.누리호는 발사 10분 전인 낮 12시 15분부터 발사 자동 운용이 시작된다. 이때부터 시스템이 이상 현상을 감지하면 발사는 자동 중단된다.누리호 5호기는 전날 오전 6시에 나로우주센터 내 발사체 종합조립동에서 무인 특수 이동 차량(트랜스포터)에 실려 이송됐고, 오전 7시 30분에 제2발사대에 도착했고 오후 8시 5분쯤 발사대에 누리호를 설치하는 작업이 마무리됐다.누리호는 2021년 1차 발사만 실패했을 뿐, 2022년부터 지난해 11월까지 진행된 2~4차 발사에는 모두 성공해 75%의 발사 성공률을 기록했다. 이번 5차 발사와 다음 6차 발사도 반복 발사를 통한 발사체 신뢰성 향상이 목표 중 하나다.또 이번 발사에서는 체계종합기업인 한화에어로스페이스가 처음으로 발사통제센터에서 통제·관리 에 직접 참여한다.이번 누리호에는 역대 가장 많은 15기의 위성이 실린다. 2009년에 한국 최초 우주 발사체인 나로호 발사 이후 역대 가장 많은 위성 탑재체를 싣는 것이다. 이번 누리호 5호의 주 탑재체로는 카이스트 인공위성연구소가 개발한 초소형 군집 위성 2~6호 5기, 부 탑재체로 대학, 연구기관, 지방자치단체에서 개발한 큐브 위성 10기이다.이들 위성은 국산 반도체의 우주 작동 여부와 우주 의약품 생산 가능성을 시험하는 등 우주 기술의 산업·공공 활용 가능성을 확인하게 된다.우주의학 기업 스페이스린텍의 큐브 위성 비-1012(BEE-1012)는 우주에서 의약품 결정을 성장시키는 실험을 하며, 코오롱생명과학의 치매 치료제 성분인 도네페질이 실린다. 약의 원료인 단백질이나 화합물의 경우 결정 모양과 구조에 따라 약의 성질이 달라질 수 있기 때문에, 중력이 없는 우주에서 지상과 다르게 결정이 자라는지를 관찰한다.한국항공우주연구원이 개발한 E3 테스터-2(국산 소부품 우주 검증 플랫폼 2호)에는 SK하이닉스의 D램과 범용 플래시 저장 장치(UFS) 등이 실린다. 우주의 열과 방사선 환경에서 기능 특성, 오류율, 성능 저하 등을 확인한다.LG 계열사의 부품 5종도 함께 실린다. LG사이언스파크는 달 탐사 로버(무인 이동 탐사 차량) 개발 스타트업인 ‘무인탐사연구소’와 함께 준비한 큐브 위성(부 탑재 위성)에 LG이노텍의 카메라 모듈과 LG에너지솔루션의 배터리 팩, LG전자의 파워 모듈·자세 제어 구동기·위성 통신용 안테나를 탑재한다고 밝혔다.고흥 유용하 과학전문기자