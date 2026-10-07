[서울데이터랩] 미국 증시, 주요 지수 동반 상승 마감…반도체는 종목별 엇갈려

세줄 요약 주요 지수 동반 상승 마감

VIX 하락, 투자심리 안정

반도체·운송주 종목별 엇갈림

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6일(현지시간) 미국 증시는 주요 지수가 일제히 상승하며 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 전장보다 253.38포인트(0.49%) 오른 5만1521.28에 거래를 마쳤고, S＆P 500 지수는 44.98포인트(0.58%) 상승한 7818.93을 기록했다. 나스닥 종합지수도 122.48포인트(0.45%) 오른 2만7599.79로 장을 마감했다.대형 기술주 중심의 나스닥100 지수는 148.03포인트(0.48%) 상승한 3만1224.47을 나타냈다. 반면 경기 민감 업종 흐름을 가늠하는 다우운송지수는 89.80포인트(0.45%) 내린 1만9701.76으로 마감해 업종별 온도 차를 보였다. 필라델피아 반도체지수는 45.09포인트(0.34%) 오른 1만3217.82로 소폭 상승했다.투자심리는 전반적으로 안정된 모습이었다. 뉴욕 증시의 변동성 지표인 VIX는 0.51포인트(3.29%) 내린 15.01을 기록했다. 지수 전반이 오르는 가운데 변동성은 낮아져 시장의 위험 회피 심리가 다소 완화된 것으로 해석된다.나스닥 시가총액 상위 종목들은 대체로 강세를 보였다. 엔비디아는 0.14% 오른 239.24달러, 애플은 0.22% 상승한 333.63달러, 마이크로소프트는 0.78% 오른 529.30달러로 거래를 마쳤다. 아마존은 1.95% 상승한 256.29달러를 기록했고, 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 0.35%, 0.22% 올랐다. 테슬라도 0.51% 상승 마감했다.반도체주 내부에서는 종목별 차별화가 뚜렷했다. 브로드컴은 3.67% 급등했고 AMD도 2.80% 상승했다. 반면 SK하이닉스 ADR은 6.39% 급락했고, 인텔은 3.18%, 어플라이드 머티어리얼즈는 2.21%, 램리서치는 3.44%, ASML 홀딩 ADR은 1.39% 각각 하락했다. 필라델피아 반도체지수가 상승 마감했지만 개별 종목 흐름은 엇갈렸다.거래대금 기준으로는 엔비디아와 마이크론, AMD, 브로드컴, 테슬라 등 기술·반도체 관련 종목에 자금이 집중됐다. 엔비디아의 거래대금은 242억달러, 마이크론은 220억달러, AMD는 156억달러, 브로드컴은 115억달러 수준을 기록해 시장의 높은 관심을 반영했다.뉴욕거래소 상위 종목 가운데서는 제약·금융·산업재의 강세가 두드러졌다. 일라이 릴리는 1.26% 상승했고, 존슨앤드존슨은 0.73%, 애브비는 0.35%, 머크는 1.72% 올랐다. 금융주인 JP모건체이스와 뱅크오브아메리카도 각각 0.17% 상승했다. 산업재에서는 캐터필러가 1.80% 뛰었고, 델 테크놀로지는 3.93% 급등했다.반면 일부 방어주와 헬스케어 종목은 약세를 보였다. 코카콜라는 0.39% 내렸고 유나이티드헬스 그룹은 0.60% 하락했다. TSMC ADR도 0.72% 밀리며 뉴욕증시 상위 종목군 내에서는 상대적으로 부진한 흐름을 나타냈다.이날 미국 증시는 대형주 중심의 완만한 상승세 속에 기술주가 지수를 떠받쳤지만, 반도체와 경기 민감 업종 내에서는 종목별로 엇갈린 흐름이 이어진 장으로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자