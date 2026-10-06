킨텍스 운영 말레이시아 전시장 관광품질인증 최고등급

페낭 PWCC, MICE 부문 ‘플래티넘’…지역 전시장 중 유일

이미지 확대 킨텍스가 운영하는 말레이시아 페낭 워터프런트 컨벤션센터(PWCC)가 말레이시아 관광예술문화부로부터 받은 관광품질인증(MyTQA) MICE 부문 최고 등급인 ‘플래티넘’ 인증서. 인증 유효기간은 2026년 6월 22일부터 2029년 6월 21일까지다. [킨텍스 제공]

세줄 요약 PWCC, 말레이시아 관광품질인증 최고등급 획득

페낭 전시장 중 유일한 플래티넘 인증 사례

개장 첫해 흑자와 대형 행사 유치 성과

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킨텍스가 말레이시아에서 운영하는 페낭 워터프런트 컨벤션센터(PWCC)가 현지 정부의 관광품질인증 최고 등급을 받았다.킨텍스는 PWCC가 말레이시아 관광예술문화부(MOTAC)의 관광품질인증(MyTQA) 가운데 마이스(MICE·기업회의·포상관광·컨벤션·전시) 부문 최고 등급인 ‘플래티넘’을 획득했다고 6일 밝혔다.페낭 지역 전시장 가운데 이 등급을 받은 곳은 PWCC가 유일하다고 킨텍스는 설명했다.MyTQA는 말레이시아 정부가 관광 관련 시설의 품질과 서비스 수준 등을 평가해 부여하는 인증이다. 인증서는 킨텍스 현지 자회사인 킨말레이시아의 오석 법인장에게 전달됐다.PWCC는 지난해 문을 연 뒤 말레이시아 최대 여행박람회인 마타 페어(MATTA Fair)를 비롯해 말레이시아 모터쇼, 페낭 아세안 북페어 등 대형 행사를 잇달아 유치했다. 개장 첫해부터 흑자를 기록했다.PWCC가 있는 페낭은 말레이시아의 대표적인 반도체·전기전자 산업 거점이다. 센터가 들어선 ‘더 라이트 시티’에는 호텔과 쇼핑시설 등이 함께 들어서 있어 산업 전시회와 국제회의 참가자들의 숙박·관광 수요를 연계하기에도 유리하다.킨텍스는 국내 전시장 운영 경험을 바탕으로 해외 전시장 운영사업을 확대하고 있다. 인도 뉴델리의 야쇼부미에 이어 말레이시아 PWCC 운영에 참여했으며, 두 전시장 모두 개장 첫해 흑자를 냈다.이민우 킨텍스 대표이사는 “이번 인증으로 PWCC의 시설과 서비스 수준을 현지에서 인정받았다”며 “페낭의 산업과 관광을 연결하는 전시컨벤션 거점으로 발전시키겠다”고 말했다.한상봉 기자