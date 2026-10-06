“지금 사라” 외치는 월가…국고채 공포에도 나스닥 ‘불기둥’, 왜 [재테크+]

美 국채 금리 상승 공포…10년물 5.3% 돌파

증시는 훨훨…엔비디아 5개월 만에 신고가

금리 동결 기대·실적 낙관론이 ‘채권 쇼크’ 눌러

“실적 조금만 삐끗해도 실망 매물 나올 수도”

이미지 확대 인공지능(AI) 생성 일러스트

세줄 요약 국채 금리 급등에도 뉴욕 증시 상승 마감

AI·빅테크 강세가 나스닥 최고치 견인

금리 동결 기대와 실적 낙관론이 버팀목

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미국 국채 금리가 치솟으며 금융 시장에 불안감을 키웠지만, 기업 실적에 대한 기대감과 금리 동결 전망이 이를 압도하며 뉴욕 증시를 상승으로 이끌었습니다. 인공지능(AI)과 대형 기술주가 증시 상승을 앞장서서 이끈 덕분에 나스닥 지수와 엔비디아 주가는 사상 최고 기록을 다시 고쳐 썼습니다.5일(현지시간) 뉴욕 증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 0.18% 오른 5만 1267.90에 장을 마쳤습니다.스탠더드앤드푸어스(S＆P) 500지수는 0.66% 상승한 7773.95를 기록했고, 나스닥 종합지수는 1.05% 오른 2만 7477.31로 마감했습니다. 이로써 나스닥은 지난달 22일 세운 기존 최고 기록을 넘어섰으며, S＆P500지수 역시 최고치 턱밑까지 바짝 다가섰습니다.이날 시장을 뜨겁게 달군 주인공은 AI 관련주와 대형 기술 기업들이었습니다. 스페이스X가 7.63% 폭등한 가운데 메타플랫폼(1.90%), 마이크로소프트(1.48%), 테슬라(2.20%) 등 대표 기술주가 일제히 오름세를 보였습니다. 특히 엔비디아는 2.12% 상승하며 지난 5월 이후 처음으로 사상 최고가를 경신했습니다.반면 채권 시장에는 찬 바람이 불었는데요. 미국 국채를 팔려는 움직임이 강해지면서 금리가 급등했기 때문입니다. 전 세계 채권 금리의 기준이 되는 미국 10년물 국채 금리는 장중 5.347%까지 올라 2002년 4월 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다. 30년물 국채 금리 역시 장중 5.702%까지 치솟으며 2002년 5월 이후 최고치를 기록했습니다.국채 금리 상승이라는 악재에도 주식 시장이 힘을 발휘한 데는 미 연방준비제도(Fed·연준)가 조만간 열릴 정책 회의에서 금리를 동결할 것이라는 믿음이 든든한 버팀목이 되어주었습니다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 오는 28일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리가 연 3.75~4.00%로 유지될 확률은 77.3%로 집계됐습니다. 한 달 전 54.4%였던 점을 감안하면 동결 기대감이 대폭 커진 셈입니다.곧 시작될 3분기 기업 실적 발표를 향한 기대감도 증시를 끌어올린 핵심 동력이었습니다. 금융정보업체 팩트셋의 조사 결과를 보면 S＆P500에 속한 기업 가운데 60%가 증권가 분석가들로부터 ‘매수’ 추천을 받았습니다.투자 전문가들의 낙관론은 5년 평균 매수 추천 비율인 55.9%를 크게 웃도는 수치입니다. 반면 주식을 그대로 두라는 ‘보유’ 의견이나 팔라는 ‘매도’ 의견은 예년 평균보다 훨씬 낮게 나타났습니다.업종별로는 통신 서비스(70%)와 기술(70%), 소재(64%), 에너지(64%), 헬스케어(61%) 순으로 매수 의견이 많았습니다. 반면 필수소비재 업종은 매수 의견이 45%에 그쳐 가장 약한 모습을 보였습니다.금융매체 야후 파이낸스는 “월가 분석가들이 3분기 실적 발표를 앞두고 주식 시장에 대해 대단히 낙관적인 전망을 내놓고 있다”면서도 “실적이나 앞으로의 전망이 조금이라도 기대에 미치지 못한다면 투자자들에게 실망을 안겨줄 수 있다”고 전했습니다.김성은 기자