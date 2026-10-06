교촌치킨, 일본 진출 추진…‘내년 상반기 도쿄 1호점 목표’

日 아라이상사와 MOU 체결

이미지 확대 송종화(왼쪽) 교촌에프앤비 대표이사와 아라이로죠 아라이상사 총괄사장이 지난달 29일 교촌에프앤비 판교 사옥에서 열린 업무협약식에서 기념 촬영하고 있다. 교촌에프앤비 제공.

세줄 요약 일본 아라이상사와 전략적 업무협약 체결

내년 상반기 도쿄 1호점 개점 목표

품질·마케팅·운영 교육 협력 강화

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교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 지난달 29일 일본 기업 ‘아라이상사’(Arai Shoji)와 현지 진출을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 6일 밝혔다. 이번 협약을 바탕으로 내년 상반기 일본 1호점 오픈을 목표로 현지 시장 진출을 본격화할 계획이다.양사는 일본 시장에서 교촌의 안정적인 사업 전개를 위해 품질 관리, 마케팅, 운영 교육 등 다양한 분야에서 긴밀한 협력 체계를 구축한다. 이를 통해 일본에서도 교촌 고유의 맛과 품질을 일관되게 유지하고, 인력 교육과 마케팅 협업을 바탕으로 현지 소비자와의 접점을 넓혀갈 방침이다.현지 출점에는 멀티유닛 프랜차이즈 방식이 적용된다. 멀티유닛 프랜차이즈는 해당 계약지역에 복수의 매장을 열 수 있는 권한을 부여하는 방식으로, 안정적인 매장 확대가 가능하다. 교촌은 도쿄 1호점을 시작으로 주변 도시로 점진적으로 확장해 나갈 계획이다.경매·식품유통 사업이 주력인 아라이상사는 2020년 한국식품 수입·유통 기업 옹가네홀딩스를 인수해 운영하고 있다. 벨지안 와플 전문점 등 외식업도 운영 중이다.교촌에프앤비 관계자는 “이번 협약을 통해 일본 현지 유통망과 한국식품에 대한 이해를 갖춘 파트너 아라이상사와 일본 시장 진출의 발판을 마련할 것”이라며 “양사 협력을 바탕으로 일본 현지에 교촌치킨의 고유의 맛과 품질을 선보이고, 일본을 교촌 글로벌 사업의 새로운 성장 축으로 키워 나가겠다”고 말했다.김현이 기자