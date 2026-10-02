한국수력원자력, 개인정보 보호수준 ‘만점’…2년 연속 S등급

공공기관 개인정보 보호수준 평가서 ‘만점’

이미지 확대 지난달 30일 서울 양재 엘타워에서 열린 ‘제6회 개인정보보호의 날 기념식’에서 한국수력원자력 관계자(사진 오른쪽)가 송경희 개인정보보호위원회 위원장으로부터 표창장을 받고 있다. 한국수력원자력 제공

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한국수력원자력은 공공기관 개인정보 보호수준 평가에서 역대 최고점수인 만점을 받아 2년 연속 최고등급(S)을 획득했다고 2일 밝혔다.한수원은 지난달 30일 서울 양재 엘타워에서 열린 제6회 개인정보보호의 날 기념식에서 최우수 기관으로 선정돼 개인정보보호위원회 위원장 표창을 받았다.한수원은 그간 개인정보 보호 수준을 높이기 위해 전문인력 양성, 조직·인력 확충 및 예산 확대 등 기반을 강화했다. 또 전사적 개인정보 보호 참여를 유도하기 위해 개인정보 유출 위협 신고 포상제를 운영하고 개인정보보호 포털을 만드는 등 예방 중심의 보호체계를 강화했다. 개인정보 처리 업무의 위·수탁 관계자 간 소통 활성화를 위한 워크숍 등도 개최해 왔다. 이런 성과를 ‘개인정보페어(PIS FAIR 2026)’에서 우수사례로 발표하는 등 한수원의 개인정보 보호 성과와 우수사례 공유에도 나서고 있다.홍진영 한수원 사이버보안센터장은 “앞으로도 개인정보 보호를 소중히 여기는 문화를 조직 전반에 정착시키고 개인정보를 더욱 안전하게 관리하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.세종 김중래 기자