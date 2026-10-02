에이치피오 덴프스 ‘트루바이타민 액티브·포커스’, 올리브영 주요 매장 입점

세줄 요약 덴프스, 트루바이타민 2종 올리브영 입점

액티브·포커스, 건강 고민별 기능성 강화

10월 주요 32개 매장 전략매대 운영

이미지 확대 (사진=에이치피오 제공)

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에이치피오(H.PIO)의 프리미엄 건강기능식품 브랜드 덴프스(Denps)가 ‘트루바이타민 액티브’와 ‘트루바이타민 포커스’를 올리브영에 입점시키며 오프라인 소비자 접점 강화에 나선다.두 제품은 지난 9월 올리브영에 새로 입점해 전국 1,000개 매장에서 판매를 시작했다. 덴프스는 여기에 더해 10월 1일부터 31일까지 올리브영 주요 32개 매장에서 브랜드 매대를 운영하고, 두 제품을 각각 14포 구성의 기획세트로 선보인다.트루바이타민 액티브와 포커스는 여러 영양성분을 하루 한 팩으로 간편하게 섭취할 수 있다는 트루바이타민의 강점을 살렸다. 여기에 소비자가 자신의 건강 고민에 맞춰 고를 수 있도록 제품별 기능성을 강화했다.‘트루바이타민 액티브’는 간 건강과 활력 관리에 초점을 맞춘 제품이다. 간 건강에 도움을 줄 수 있는 밀크씨슬을 적용해 1일 섭취량당 실리마린 130mg을 함유했다. 활력 비타민 B군을 비롯한 비타민·미네랄 15종도 한 팩에 담았다.‘트루바이타민 포커스’는 눈 건강과 에너지 관리를 함께 고려했다. 황반색소 밀도 유지와 건조한 눈 개선에 도움을 줄 수 있는 이중 기능성 원료 ‘루테인지아잔틴복합추출물’을 적용했다. 활력 비타민 B1·B2·B6는 1일 영양성분 기준치 대비 각각 4,000% 함유했다. 여기에 비타민·미네랄 15종을 더해 눈 건강과 에너지, 항산화까지 한 팩으로 챙길 수 있도록 설계했다.10월 전략매대에서는 트루바이타민 액티브와 포커스를 각각 14포 구성의 기획세트로 만나볼 수 있다. 이와 함께 덴프스의 대표 제품인 ‘덴마크 유산균이야기’를 비롯한 주요 유산균 제품도 함께 선보인다.덴프스 관계자는 “지난 6월 트루바이타민을 건강 고민별로 세분화해 새롭게 선보인 데 이어, 이번 올리브영 입점을 통해 보다 많은 소비자가 일상에서 트루바이타민을 접할 수 있게 됐다”며 “특히 10월 주요 매장에서 진행되는 전략매대를 통해 액티브와 포커스 각각의 차별화된 제품 특성을 보다 직관적으로 알릴 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.이어 “앞으로도 소비자의 다양한 건강 니즈와 라이프스타일에 맞춘 제품을 지속적으로 선보이는 한편, 주요 오프라인 채널에서 소비자와의 접점을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.한편, 이번 프로모션은 10월 31일까지 진행되며 트루바이타민 액티브와 포커스를 비롯한 행사 제품은 올리브영 오프라인 매장과 온라인몰에서 만나볼 수 있다.양승현 리포터