(주)에픽스에이치앤엘, 삼성제약 공동 R＆D 성과 특허 3건 출원…기술자산 확대

세줄 요약 삼성제약 공동개발 성과, 특허 3건 출원

남성 건강·체지방·혈당·눈 건강 조성물

연구 결과 축적해 기술자산 확대 방침

이미지 확대 [사진 = 에픽스에이치앤엘 제공]

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(주)에픽스에이치앤엘이 삼성제약과 진행해 온 공동 연구개발(R＆D)의 성과를 관련 기술의 특허출원으로 연결하며 제품 개발 경쟁력 강화에 나섰다. 제품 기획과 원료 설계, 제조 협업에 그치지 않고 연구 과정에서 확보한 기술을 지식재산으로 축적해 개발 기반을 넓힌다는 전략이다.에픽스에이치앤엘에 따르면 삼성제약과 공동 개발한 제품과 관련한 식품 조성물 기술 3건이 지난 8월 25일 각각 출원됐다. 대상 제품은 ‘삼성제약 메가엑스파워 로얄골드2’, ‘삼성제약 쾌변슬림솔루션 프리미엄 골드’, ‘삼성제약 혈당+눈 건강 솔루션 골드2’다.‘삼성제약 메가엑스파워 로얄골드2’와 관련해서는 HSW-1과 옥타코사놀 등을 활용한 남성 건강 관련 식품 조성물 기술을 출원했으며 출원번호는 10-2026-0159617이다.‘삼성제약 쾌변슬림솔루션 프리미엄 골드’와 관련해서는 핑거루트와 와사비잎, 가르시니아 등을 활용한 체지방 관련 식품 조성물 기술을 출원했다. 출원번호는 10-2026-0159607이다.‘삼성제약 혈당+눈 건강 솔루션 골드2’와 관련해서는 황반색소와 안구 미세혈류환경 등을 고려한 복합 식품 조성물 기술을 출원했으며 출원번호는 10-2026-0159615이다.이번 출원은 제품 출시 이후에도 연구개발 성과를 지속적으로 축적해 기술 기반을 강화하려는 회사의 개발 전략과 맞닿아 있다. (주)에픽스에이치앤엘은 삼성제약과 제품 콘셉트 설정부터 원료 검토와 선정, 배합 연구, 제조 과정까지 협업하고 있으며, 이를 통해 확보한 연구 결과를 제품 차별화와 후속 개발에 활용한다는 방침이다.회사는 이러한 개발 역량을 바탕으로 프리미엄 헬스케어 브랜드를 지향하고 있다. ‘1%의 건강을 위해, 생명과학을 담은 프리미엄’을 비전으로 내세우고 기능성 원료와 제품별 배합 구조, 건강관리 목적을 세분화해 연구 단계부터 제품을 설계하는 데 주력하고 있다. 삼성제약을 비롯해 일양약품, 원광대학교 식품생명공학과 등 제약사 및 연구기관과 협력하며 제품군과 연구 영역도 확대하고 있다.에픽스에이치앤엘은 앞으로도 삼성제약을 비롯한 다양한 제약사 및 연구기관과의 협업을 확대하는 한편, 기존 제품의 리뉴얼과 신규 제품 개발, 관련 기술의 특허출원을 병행해 제품 기획부터 연구개발, 제조, 기술자산 확보까지 이어지는 개발 체계를 강화해 나갈 계획이다.회사 관계자는 “제품 출시 자체에 그치기보다 기획과 원료 연구, 배합 설계, 제조 과정에서 얻은 연구 결과를 지속적으로 축적하고 실제 제품 경쟁력으로 연결하는 데 중점을 두고 있다”며 “삼성제약과의 공동 R＆D를 비롯한 다양한 협업을 통해 프리미엄 헬스케어 제품군과 관련 기술 기반을 함께 확대해 나갈 것”이라고 말했다.양승현 리포터