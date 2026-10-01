스쿼드엑스, 컬리와 ‘Link-Up Day’ 개최… 크리에이터 IP 비즈니스 확장 지원

세줄 요약 스쿼드엑스-컬리, Link-Up Day 개최

크리에이터 상품 체험·협업 가능성 모색

브랜드 연계 통한 비즈니스 확장 지원

이미지 확대 (사진=스쿼드엑스 제공)

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콘텐츠 마케팅 전문기업 스쿼드엑스(SquadX)가 컬리와 함께 ‘Link-Up Day(링크업 데이)’를 개최하고 크리에이터와 기업 간 새로운 협업 접점을 마련했다.이번 행사는 ‘2026년 전업 크리에이터 육성사업(창창 프로젝트)’의 하나로 마련됐다. 이 사업은 방송미디어통신위원회가 주최하고 한국전파진흥협회가 주관한다. 스쿼드엑스는 운영사로 참여해 크리에이터의 콘텐츠 경쟁력을 높이고, 기업·플랫폼과 연결해 새로운 사업 기회를 만들고 있다.29일 열린 컬리 Link-Up Day에는 사업 참여 크리에이터들이 참석해 컬리의 상품과 서비스를 직접 경험하고, 각자의 콘텐츠와 개성을 살린 브랜드 협업 가능성을 모색했다. 현장에서는 크리에이터 교육 세션과 네트워킹, 브랜드 경험 및 콘텐츠 기획 프로그램 등이 진행됐다.특히 이번 행사는 단순한 상품 홍보나 판매를 넘어, 크리에이터가 자신만의 콘텐츠를 기반으로 브랜드와 관계를 만들고 새로운 비즈니스로 확장하는 경험에 초점을 맞췄다.컬리 관계자는 “향후에도 컬리 큐레이터를 비롯한 다양한 프로그램을 통해 크리에이터가 자신의 콘텐츠를 통해 상품을 제안하고, 실제 비즈니스 기회로 연결할 수 있는 접점을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.스쿼드엑스 관계자는 “크리에이터가 지속적으로 활동하기 위해서는 자신의 콘텐츠를 실제 기업 협업과 수익으로 연결해 보는 경험이 중요하다”며 “크리에이터가 기업의 상품을 직접 경험하고 콘텐츠를 기획하는 것에서 나아가 실제 기업 협업과 비즈니스 기회로 이어질 수 있도록 연계를 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.양승현 리포터