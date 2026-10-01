파머스영어, 조벽 교수와 전국 9개 지역 에듀콘서트 마무리… 학부모 1,800명 참석

세줄 요약 전국 9개 지역 순회 에듀콘서트 마무리

학부모 1,800명 참석, AI 시대 교육 논의

영어를 사고력 확장 도구로 보는 관점 제시

이미지 확대 (사진=파머스영어 제공)

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미래형 영어교육 브랜드 파머스영어가 조벽 교수와 함께한 ‘2026 파머스영어X조벽 에듀콘서트’를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.에듀콘서트는 8월 13일부터 9월 10일까지 열렸다. 성남을 시작으로 서울, 수원, 광주, 창원 등 전국 9개 지역을 돌았고, 학부모 약 1,800명이 현장을 찾았다.이번 행사에는 파머스영어에 다니는 학생의 학부모뿐 아니라 자녀교육과 미래교육에 관심 있는 일반 학부모도 참여했다. 학부모들은 AI 시대에 교육이 나아갈 방향과 부모의 역할을 함께 고민했다.조벽 교수는 강연을 통해 변화하는 시대에 맞춰 공부의 목적과 내용, 방법 역시 달라져야 한다고 강조하며 미래교육이 나아가야 할 방향과 자녀의 성장을 돕기 위한 부모의 구체적인 역할과 실천 방법을 제시했다.AI 시대 영어교육의 방향과 영어를 배워야 하는 이유도 이야기했다. 조 교수는 AI가 실시간 통역과 번역까지 하는 시대에는 번역이나 의사소통만을 위해 영어를 배울 필요가 예전과는 다르다고 설명했다. 그래도 영어를 배워야 하는 중요한 이유로는 ‘사고력의 확장’을 들었다.학부모 질의응답 시간에도 자녀교육에 관한 질문이 이어졌다. 학부모들은 평소 궁금했던 점을 조 교수에게 직접 물었고, 다른 부모들의 고민과 질문을 들으며 자녀교육을 보는 시야를 넓혔다.조 교수의 메시지는 파머스영어의 교육 방향과도 닿아 있다. 파머스영어는 영어를 시험 과목이나 의사소통 기술로만 보지 않는다. 학생들이 영어로 질문하고, 새로운 개념을 접하고, 자기 생각을 넓혀 표현하는 ‘생각의 도구’로 쓰도록 가르치는 데 중점을 둔다.대표적으로 독서력·문해력·사고력의 균형 잡힌 성장을 위한 전략적 훈련 프로그램 ‘영독비’와 사고 기반 글쓰기 프로그램 ‘IB 라이팅’을 운영하고 있다. 이를 통해 학습자가 다양한 지식과 개념을 이해하는 데 그치지 않고, 자신의 생각을 논리적으로 정립하고 근거를 바탕으로 설득력 있게 표현하는 미래 리터러시 역량을 기를 수 있도록 돕고 있다.이번 에듀콘서트에 참석한 파머스어학원 원장은 “교수님께서 말씀하신 한마디 한마디가 그동안 교육 현장에서 고민해 온 부분에 대한 명쾌한 해답처럼 다가왔다”며 “내가 하고 있는 교육에 대한 자부심과 긍지를 더욱 크게 느낄 수 있었고, 학부모로서도 깊이 고민해 볼 화두와 함께 앞으로의 방향성을 얻을 수 있는 명강의였다”고 전했다.새김교육㈜ 한선덕 대표는 “이번 에듀콘서트는 학부모 뿐만 아니라 교육 현장에 있는 학원장과 강사 모두가 교육의 본질과 방향을 다시 생각해 볼 수 있었던 뜻 깊은 시간이었다”며 “파머스영어 역시 정답을 알려주는 영어교육에 머무르지 않고, 아이들이 영어를 통해 더 넓은 세상을 보고 스스로 질문하고 생각할 수 있도록 돕겠다”고 밝혔다.양승현 리포터