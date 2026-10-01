노벨피아 ‘2026 우주최강 공모전’ 시작…성인상 신설·특별상 확대

세줄 요약 총상금 3억원 공모전 시작

성인상 신설·특별상 확대

43개 작품 시상, 참여 문턱 완화

이미지 확대 (메타크래프트 제공)

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주식회사 메타크래프트가 운영하는 웹소설 플랫폼 노벨피아가 10월 1일 새 IP를 발굴하는 ‘2026 우주최강 공모전’을 시작했다.총상금은 3억원이다. 성인 작품을 포함해 장르 제한 없이 누구나 참여할 수 있다. 오늘 예선을 시작하고, 11월 12일부터 본선을 진행한다. 최종 수상작은 12월 3일 발표한다.올해는 성인상 부문을 새로 만들고 특별상 시상 범위도 넓혀 모두 43개 작품을 뽑는다. 수상작 수를 지난해의 2배 이상으로 늘려 더 많은 창작자에게 기회를 준다는 취지다.주요 시상 내역은 ▲대상 5000만원 ▲최우수상 3000만원 ▲우수상 1000만원 ▲성인상 500만원 ▲특별상 200만원이다. 수상작에는 상금과 함께 노벨피아 플랫폼 내 다양한 프로모션 노출 기회도 제공할 예정이다.노벨피아는 이번 공모전을 웹소설 발굴과 새로운 IP 확보의 계기로 삼는다. 웹소설 원작 IP의 활용 범위를 웹툰·영상·채팅 등 다양한 콘텐츠로 확장하는 방안도 함께 모색한다.메타크래프트 관계자는 “더 많은 창작자에게 기회를 드리기 위해 수상 규모를 늘리고 성인상 등 시상 부문을 새롭게 구성했다”며 “공모전 시작과 함께 다양한 작품이 참여하고 있는 만큼, 앞으로 어떤 개성 있는 작품과 작가들이 주목받게 될지 기대된다”고 말했다.공모전과 관련한 자세한 내용은 노벨피아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.한편 메타크래프트는 웹소설 플랫폼 ‘노벨피아’를 운영하는 콘텐츠 IP 기업으로, 2026년 포브스코리아가 선정한 ‘대한민국 컬처테크 30’에 이름을 올리는 등 콘텐츠 사업 영역을 넓혀가고 있다.양승현 리포터