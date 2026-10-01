NHN KCP, KBW2026서 원화 스테이블코인 결제·정산 기술 시연

세줄 요약 KBW2026서 원화 스테이블코인 결제·정산 시연

결제 특화 메인넷으로 0.5초 기록·1초대 반영

페이코 앱·관리자 페이지로 전 과정 체험 제공

이미지 확대 9월 30일 서울 워커힐 호텔앤리조트에서 열린 ‘KBW2026’ NHN KCP 부스에서 참관객이 원화 스테이블코인 결제 시연을 체험하고 있다

이미지 확대 9월 30일 서울 워커힐 호텔앤리조트에서 열린 ‘KBW2026’ NHN KCP 부스에서 참관객이 원화 스테이블코인 결제 시연을 체험하고 있다

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종합결제기업 NHN KCP(대표이사 박준석)가 ‘코리아 블록체인 위크 2026(Korea Blockchain Week 2026, 이하 KBW2026)’에서 스테이블코인을 실제 상거래 환경에 적용한 결제·정산 기술을 선보이고 있다고 1일 밝혔다.NHN KCP는 9월 30일부터 10월 1일까지 진행되는 KBW2026 메인 컨퍼런스에 부스를 마련하고, 자체 구축한 결제 특화 메인넷을 활용한 스테이블코인 결제 환경을 시연하고 있다. 현장에서는 결제 데이터가 메인넷에 약 0.5초 만에 기록되고, 디지털월렛에는 1초대로 반영되는 과정을 확인할 수 있다.이번 시연은 결제뿐 아니라 거래 확인, 가맹점 관리, 정산까지 이어지는 전 과정을 하나의 흐름으로 연결한 것이 특징이다. 관람객은 페이코(PAYCO) 앱 내 NHN KCP 디지털월렛을 활용해 원화 스테이블코인을 가정한 결제를 직접 진행하고, 가맹점 관리자 페이지에서 거래 이력과 정산 정보가 실시간으로 반영되는 과정을 체험할 수 있다.부스에는 홀로그램 시연 영상도 마련해 원화 스테이블코인(KRWPS) 결제를 비롯한 주요 기술을 소개하고 있다. 현장 이벤트 당첨자에게는 최근 출시한 ‘PAYCO Lite 카드’의 추가 충전 혜택도 제공한다.KBW는 세계 블록체인·디지털자산 업계 관계자들이 시장과 기술의 변화를 공유하는 행사다. 올해는 9월 29일부터 10월 1일까지 서울 워커힐 호텔앤리조트에서 열린다. 메인 콘퍼런스에는 글로벌 거래소, 금융기관, 블록체인 인프라 기업, 스테이블코인 사업자 등이 참여했다.앞서 NHN KCP는 지난 7월 아발란체(Avalanche)와 함께 ‘스테이블코인 데모데이(Stablecoin Demo Day)’를 열었다. 이 자리에서 1초대 스테이블코인 결제, 가맹점 관리자 페이지, 온체인 기반 정산, 블록체인 기반 해외송금을 선보였다. 당시 110여 개 기업 관계자가 참석했으며, 회사는 이번 KBW2026에서 같은 기술을 더 많은 국내외 업계 관계자에게 소개하고 있다.NHN KCP 관계자는 “스테이블코인이 실제 지급결제 환경에서 활용되려면 결제와 가맹점 관리, 정산까지 자연스럽게 이어지는 인프라가 필수적”이라며 “이번 KBW2026에서 결제 특화 메인넷 기반의 결제·정산 시연을 통해 NHN KCP가 준비해 온 차세대 결제 기술을 직접 선보이고 있으며, 국내외 파트너들과 새로운 비즈니스 가능성도 적극 논의하고 있다”고 밝혔다.이어 “관련 제도와 시장 환경 변화에 유연하게 대응하면서 실제 상거래에 적용할 수 있는 기술 기반을 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터