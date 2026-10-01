[속보] 9월 수출 1209억弗 ‘역대 최대’…반도체 첫 600억弗 돌파

산업부 9월 수출입 동향 발표… 누적 수출 8145억 달러 사상 최대

이미지 확대 지난달 6일 부산항 신선대부두에 수출입 화물이 쌓여 있는 모습.

연합뉴스

세줄 요약 9월 수출 1209억 달러, 월간 최대 기록

반도체 603억 달러, 단일 품목 첫 600억 돌파

누적 수출 8145억 달러, 1조 달러 기대 확대

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지난달 한국 수출이 사상 처음으로 1200억 달러를 돌파하며 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 반도체 수출도 단일 품목으로는 처음 600억 달러를 넘어섰다. 올해 1~9월 누적 수출이 이미 8000억 달러를 웃돌면서 사상 첫 연간 수출 1조 달러 달성 가능성도 커졌다.산업통상부는 1일 이런 내용을 담은 ‘9월 수출입 동향’을 발표했다. 지난달 수출은 1209억 4000만 달러로 지난해 같은 달보다 83.5% 증가했다. 종전 월간 최고 기록인 지난 6월 1020억 달러를 석 달 만에 경신했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출도 56억 3000만 달러로 105% 늘어 처음으로 50억 달러를 넘어섰다.수출 신기록을 이끈 것은 반도체였다. 반도체 수출은 603억 달러로 1년 전보다 262.8% 급증하며 사상 첫 600억 달러를 돌파했다. 메모리 수요 확대와 가격 상승이 맞물린 영향이다. 컴퓨터 수출도 인공지능(AI) 인프라 수요 증가에 힘입어 435.3% 급증한 70억 달러를 기록했다.지역별로는 대중국 수출이 260억 1000만 달러로 122.7%, 대미 수출은 243억 3000만 달러로 137.0% 증가했다. 아세안 수출도 212억 9000만 달러로 처음 200억 달러를 넘어섰다.지난달 수입은 710억 9000만 달러로 26.0% 증가했다. 수출액이 수입액을 웃돌면서 무역수지는 498억 5000만 달러 흑자로 사상 최대를 기록했다.올해 누적 수출은 8145억 달러로 지난해 연간 수출액 7093억 달러를 이미 넘어섰다. 정부는 현재 추세가 이어질 경우 사상 첫 연간 수출 1조 달러 달성 가능성이 커진 것으로 보고 있다.세종 강주리 기자