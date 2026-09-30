90% 유지한다더니… ‘청주~제주’ 좌석 줄인 대한항공, 또 공정위 심판대에

아시아나와 합병 조건 추가 위반

공정위,이행강제금 부과·고발 의견

‘괌 노선 좌석 줄여달라’ 요청도 기각

이미지 확대 전성복 공정거래위원회 기업결합심사국장이 30일 세종시 정부세종청사에서 대한항공 계열 항공운송업자들의 청주-제주 노선 시정조치 불이행 건 및 괌 노선 시정조치 변경신청 건 심의 절차 개시에 관해 브리핑하고 있다. 2026.9.30.

연합뉴스

2026-10-01 B1면

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대한항공이 아시아나항공과 합병 조건 중 하나인 ‘청주·제주 노선 좌석 축소 금지’를 위반한 혐의로 공정거래위원회로부터 제재를 받게 됐다. 공정위 사무처는 대한항공, 진에어, 아시아나 등 대한항공 계열 항공운송업자들이 공정위의 기업결합 시정조치를 위반한 혐의에 대한 조사 결과를 담은 심사보고서를 위원회에 제출했다고 30일 밝혔다. 위원회는 향후 전원회의나 소회의 등 심의를 열어 제재 수위를 최종 결정한다.공정위 심사관에 따르면 대한항공 등은 2024년 12월부터 지난해 12월까지 청주·제주, 제주·청주 노선에서 공급 좌석 수를 2019년 대비 90% 미만으로 축소했다. 사건을 조사한 공정위 심사관은 해당 행위가 공정위의 시정조치를 이행하지 않은 행위로 판단해 대한항공 등에게 이행강제금을 부과하고 법인을 각각 고발하는 의견을 제시했다. 앞서 공정위는 지난 2022년과 2024년 대한항공이 아시아나를 인수하는 대신 국내·국제선 34개 노선에 대해 대체 항공사의 신청이 있는 경우 운수권과 슬롯을 반납하도록 하는 조치를 부과했다. 또 40개 노선에 대해 2019년 대비 물가 상승분 이상 항공 운임 인상 금지, 공급 좌석 수 90% 미만 축소 금지, 상품 및 서비스의 주요한 내용의 불리한 변경 금지 등의 시정조치를 내렸다.대한항공은 그동안 시정조치를 위반해 총 185억 7860만원의 이행강제금을 부과받았다. 위원회가 대한항공이 추가 위반했다고 결정하면 이행강제금은 더 불어날 전망이다. 아울러 대한항공은 지난 2월 공정위의 현장 조사를 방해한 혐의로도 공정위의 심판을 받고 있다.한편 공정위 사무처는 인천·괌, 부산·괌 노선의 공급 좌석 유지 의무를 완화해 달라는 대한항공 등의 요청에 대해 기각 의견을 담은 심사보고서도 위원회에 제출했다. 대한항공 등은 ﻿괌의 관광지로서의 수요가 감소했다며 공급 좌석 유지 의무 기준을 2019년 대비 90%에서 70%로 하향해 달라고 요청했다. 이에 심사관은 공정위의 시정조치 확정 이후 시정조치 이행이 곤란한 새로운 사정 변경이 발생한 것으로 인정하기 어렵다고 보고 기각 의견을 제시했다. 향후 위원회는 대한항공 등의 요청을 심의해 최종 결정한다.세종 박기석 기자