일본도 발 뺀 ‘동토 가스관’… 韓 “수익성 리스크부터 검토”

한미 대미투자 엇박자

이미지 확대 눈으로 덮인 미국 알래스카주 노스슬로프의 프루도베이 원유·가스전. 현재 이곳에서 나온 가스를 지하로 재주입하지만 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트로 1300㎞의 가스관이 구축되면 남부 니키스키 액화터미널로 보내 수출할 수 있게 된다.

EPA 연합뉴스

세줄 요약 미국, 알래스카 LNG 사업 본격 추진 예고

한국 정부, 수익성·리스크 우선 검토

일본도 제외한 고비용 사업성 논란

2026-10-01 2면

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한국 정부가 ‘추후 협의 과제’로 남겨둔 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업을 미국 측이 먼저 ‘추진한다’는 뜻을 밝힐 것으로 알려지면서 한국 정부가 곤란한 상황에 처했다.한국 정부는 대미 투자 1호 프로젝트로 미국 텍사스 엔시날 가스복합발전소 건설 사업을 확정했다. ‘상업적 합리성’이 있다는 판단에서다. 2호 프로젝트는 미국에 대형 원전 8기 건설, 이 중 2기를 한국형 APR1400 모델로 짓는 방안을 추진하고 있다. 하지만 알래스카 LNG 사업은 3호 프로젝트로 검토하고 있지만 아직 상업적 합리성이 확인되지 않은 상태다. 일본조차 수익성이 떨어진다고 판단해 대미 투자 대상에서 제외했을 정도다.업계에서도 알래스카 LNG 사업을 부정적으로 보고 있다. 수익성이 불확실하다는 점에서다. “한번 들어갔다가 망할 수도 있다”는 말까지 나온다.프로젝트의 핵심은 알래스카 북부 노스슬로프에서 남부 니키스키 액화터미널까지 1300㎞에 이르는 파이프라인을 건설하는 것이다. 영구 동토층에 지어야 하는 만큼 막대한 건설 비용이 예상되고 공사 난도도 높다. 게다가 알래스카 기후에서는 1년 중 절반은 공사가 불가능하다. 혹한의 시공 환경 탓에 엑손모빌, BP 등 글로벌 메이저사들도 수익성과 경제성 미달을 이유로 포기했다.관건은 높은 생산 단가를 보조금 등으로 보완할 수 있을지 여부다. 에너지 업계 관계자는 “사업비를 상쇄할 만한 세제 혜택이나 다른 혜택을 미국이 줄 수 있을지 봐야 할 것”이라며 “앞으로 LNG를 낮은 단가로 들여올 수 있을지도 문제”라고 말했다.다만 철강업계에서는 일부 기대감도 있다. 1300㎞ 구간을 연결하는 데 필요할 70만~80만t의 대구경 강관을 수주할 수 있다는 점에서다.유승훈 서울과학기술대 교수는 “알래스카 LNG는 혹독한 환경과 고난도 기술 등으로 기술적·경제적 불확실성이 크다”며 “LNG 판매 가격뿐 아니라 공사비 상승·지연 등 건설 리스크까지 상업적 합리성에 반영해야 한다”고 말했다.산업통상부는 540억 달러 규모가 확정된 금액이 아니라고 선을 그었다. 정부 관계자는 서울신문과의 통화에서 “금액이 정해진 것은 아니고 사업 구조도 모두 협의해야 한다”며 “알래스카 프로젝트는 여러 우려와 리스크가 있어 상업적 합리성을 검토해야 한다”고 밝혔다. 정부는 중동 전쟁 이후 에너지 수급 대란 속에 시장과 공급망 다변화 차원에서 전략적 검토 대상으로 올린 것으로 전해졌다.미국은 알래스카 LNG 사업에 한국이 참여할 것을 기정사실화하고 본격 추진할 것으로 예상된다. 이에 따라 추가 협의가 필요하다는 한국 정부 입장과 간극이 불가피할 전망이다. 업계 일각에서는 미국이 무역법 301조에 따른 ‘과잉 생산’ 관세 부과를 앞두고 한국과의 협상에서 유리한 고지를 점령하고자 선제적으로 알래스카 LNG 사업 강행 의사를 밝힌 거란 해석이 나온다.세종 강주리·서울 김지예 기자