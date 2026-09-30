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전기차 주고 적금 금리 9%...우리 금융 ‘우다페’

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서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-09-30 20:26
입력 2026-09-30 20:26

우리원뱅킹 앱에서 한 달간 진행

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우리은행 제공
우리은행 제공


우리금융그룹은 8개 계열사가 함께 참여하는 연중 최대 규모 사은 이벤트 ‘2026 우리금융 다함께 페스타(우다페)’를 10월 한 달간 우리원(WON)뱅킹 앱에서 한다고 9월 30일 밝혔다.

올해 우다페는 16개 대표 상품과 서비스를 선보인다. 행사 기간에 우리은행의 ‘다함께 적금2’, 우리투자증권의 ‘주식종합계좌’에 가입하면 추첨을 통해 테슬라 전기차, 애플 맥북 세트, 갤럭시Z폴드 등 다양한 경품을 받을 수 있다.



우리은행은 최고 연 9% 금리를 제공하는 12개월 만기 자유적금 ‘우리금융 다함께 적금2’를 선보인다. 우리투자증권은 주식종합계좌를 새로 개설하는 고객에게 3만원 상당의 ETF를 지급한다. 아틀레티코 마드리드 경기 관람권을 제공하는 ‘스페인 프로축구 라리가(LALIGA) VIP 직관 원정대’ 모집 이벤트도 연다.

서유미 기자
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