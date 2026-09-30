경제 제14회 국제첨단소재기술대전 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/30/20260930500246 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-09-30 17:33 입력 2026-09-30 17:33 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제14회 국제첨단소재기술대전에서 한 관람객이 현미경을 살펴보고 있다. 150개 사가 참여해 330개 부스 규모로 운영되는 이번 박람회는 다음 달 2일까지 코엑스 C홀에서 열린다. 2026.9.30 이지훈 기자 30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제14회 국제첨단소재기술대전에서 한 관람객이 현미경을 살펴보고 있다. 150개 사가 참여해 330개 부스 규모로 운영되는 이번 박람회는 다음 달 2일까지 코엑스 C홀에서 열린다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 제14회 국제첨단소재기술대전이 열리는 장소는? 서울 코엑스 부산 벡스코