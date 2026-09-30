제14회 국제첨단소재기술대전

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-09-30 17:33
입력 2026-09-30 17:33
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30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제14회 국제첨단소재기술대전에서 한 관람객이 현미경을 살펴보고 있다. 150개 사가 참여해 330개 부스 규모로 운영되는 이번 박람회는 다음 달 2일까지 코엑스 C홀에서 열린다. 2026.9.30 이지훈 기자
30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제14회 국제첨단소재기술대전에서 한 관람객이 현미경을 살펴보고 있다. 150개 사가 참여해 330개 부스 규모로 운영되는 이번 박람회는 다음 달 2일까지 코엑스 C홀에서 열린다. 2026.9.30 이지훈 기자


30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제14회 국제첨단소재기술대전에서 한 관람객이 현미경을 살펴보고 있다. 150개 사가 참여해 330개 부스 규모로 운영되는 이번 박람회는 다음 달 2일까지 코엑스 C홀에서 열린다.

이지훈 기자
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