청강문화산업대학교 ‘TECHTAINMENT 2026 SEOUL’서 AI 창작·교육 성과 공유

세줄 요약 AI 창작·교육 성과, TECHTAINMENT서 공유

청강국제AI장르영상제 Featured Projects 5 선정

이동후 교수 작품, AI VISUAL 부문 TOP 1 수상

이미지 확대 (사진=청강문화산업대학교 제공)

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청강문화산업대학교(총장 최성신)는 지난 9월 18일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문전시장에서 열린 ‘AIDOL101 X IDAC TECHTAINMENT 2026 SEOUL · Forum ＆ Awards’에 참여해 AI 기반 창작·교육 분야의 성과와 앞으로의 비전을 공유했다.행사에서 청강국제AI장르영상제(CKAIFF)는 ‘Featured Projects 5’에 선정됐으며, 이동후 청강문화산업대학교 게임콘텐츠스쿨 교수 겸 AI혁신센터장의 미디어아트 작품 ‘The Connected, Disconnected Society’는 AI VISUAL 부문 TOP 1에 올랐다.‘AI IN K-CULTURE’를 주제로 열린 이번 행사에는 창작자, 아티스트, 스타트업, 브랜드, 연구자 등 여러 분야의 관계자가 참석했다. 참석자들은 콘텐츠와 지식재산권(IP), 팬 경험, 창작자의 정체성, 글로벌 시장 등 AI가 문화·콘텐츠 산업에 가져오는 변화와 앞으로의 과제를 논의했다.‘Featured Projects 5’는 프로젝트끼리 순위를 매기는 부문이 아니다. 서로 다른 분야의 프로젝트를 독창성, 테크테인먼트적 가치, 지속 가능성, 확장 가능성 등으로 종합 평가해 다섯 개를 뽑는다.올해 처음 열린 청강국제AI장르영상제는 AI 장르영화를 만들고 상영하는 데 그치지 않고, AI 시대의 창작 방식과 관련 담론을 잇는 프로젝트로 소개됐다. 대학은 영상제로 추진한 활동과 향후 계획을 정리해 출품했으며, ‘Featured Projects 5’에 최종 선정됐다. 대학은 2027년 제2회 영상제 개최를 준비하고 있다.이 교수의 작품 ‘The Connected, Disconnected Society’는 AI VISUAL(AI 장기프로젝트) 부문 TOP 1에 선정됐다. 작품은 기술로 촘촘히 연결된 사회에서 사람들이 알고리즘과 각자의 관점에 갇혀 서로의 목소리를 듣지 못하는 모습을 그린다. 초연결 시대의 단절과 확증 편향, AI 의존을 돌아보고, 사람들이 서로를 다시 바라보고 자연과의 관계를 회복해 ‘진정한 연결’에 이를 수 있는지 묻는다.이 교수는 행사 중 열린 ‘AI × K-Culture의 현재와 다음’ 포럼에 패널로 참여했다. 포럼에는 기술 개발자와 문화·콘텐츠 창작자, 산업 관계자, 교육 및 연구 분야 전문가들이 함께 참여해 기술 자체의 전망을 넘어 AI가 이미 창작과 산업 현장에 만들어 내고 있는 변화와 앞으로의 방향에 대해 의견을 나눴다.이 교수는 포럼에서 청강국제AI장르영상제의 의미와 추진 배경, AI 시대에 대학이 마련해야 할 교육 환경과 학생들이 경험해야 할 새로운 창작 방식 등에 대해 의견을 공유했다.그는 “질문에 답하고 서로 다른 생각을 나누는 과정에서 학교에서 함께 고민하고 만들어 온 시간을 다시 돌아볼 수 있었다”며 “막연하게 느끼고 있던 AI 시대 교육의 역할과 우리가 앞으로 해야 할 일들이 조금씩 구체화되는 시간이었다”고 말했다.청강문화산업대학교는 이번 참여를 통해 청강국제AI장르영상제가 교내 행사를 넘어 외부 창작자와 산업계, 다양한 프로젝트와 협력할 수 있는 가능성을 확인했다고 설명했다.이동후 청강문화산업대학교 게임콘텐츠스쿨 교수 겸 AI혁신센터장은 “영상제를 준비하면서 이 안에서 만들어진 만남과 가능성이 학교 안에서 끝나지 않고 더 넓은 세상으로 연결되기를 바란다는 이야기를 계속해 왔다”며 “이번 행사를 통해 영상제를 중심으로 형성된 연결이 산업계와 창작자, 새로운 프로젝트로 확장되고 있음을 확인할 수 있었다”고 말했다.AI VISUAL 부문 TOP 1에 선정된 작품 ‘The Connected, Disconnected Society’에 대해서는 “작품을 통해 계속 질문해 온 주제는 결국 ‘진정한 연결’이었다”며 “서로 다른 분야의 사람들과 생각을 나누고 새로운 관계를 만들어 간 이번 행사의 과정이 작품에서 다룬 연결의 의미와 맞닿아 있었다”고 설명했다.TECHTAINMENT 2026 SEOUL 운영위원회는 CKAIFF에 대해 독창성, 테크테인먼트적 가치, 지속 가능성 및 향후 확장 가능성 등을 종합적으로 검토해 ‘Featured Projects 5’로 선정했다고 밝혔다.청강문화산업대학교는 앞으로도 청강국제AI장르영상제를 비롯한 다양한 AI 창작·교육 활동을 통해 학생과 창작자의 가능성을 산업 및 문화 현장과 연결하고, 그 과정에서 만들어지는 경험과 기회가 다시 교육 현장으로 이어지는 선순환을 확대해 나갈 계획이다.양승현 리포터