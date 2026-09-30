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[속보] 8월 산업생산 -1.3%·소비 -1.8%·투자 -9.5% 모두 감소

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김신우 기자
수정 2026-09-30 08:33
입력 2026-09-30 08:19

지난 5월 이후 3개월 만에 ‘트리플 감소’

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수출 50주년 맞은 한국 자동차
수출 50주년 맞은 한국 자동차 지난 5월 12일 현대자동차 울산공장 수출선적부두에서 차들이 대기하고 있다. 울산 연합뉴스


지난 8월 자동차를 중심으로 제조업 생산이 줄면서 전체 산업 생산이 전월보다 1.3% 감소했다. 소비와 투자도 모두 뒷걸음질 치며 지난 5월 이후 석 달 만에 ‘트리플 감소’를 기록했다.

국가데이터처가 30일 발표한 ‘8월 산업활동동향’에 따르면 지난달 전산업 생산지수(계절조정·농림어업 제외)는 118.7(2020년=100)로 전월보다 1.3% 감소했다. 지난 7월 0.1% 감소한 데 이어 두 달 연속 줄었다. 1년 전과 비교하면 1.9% 증가했다.

부문별로 보면 광공업 생산은 전월보다 4.8% 감소했다. 기계장비 생산이 3.1% 늘었지만 자동차 생산이 24.8% 줄고 반도체도 2.2% 감소한 영향이다. 반면 서비스업 생산은 정보통신(4.7%), 전문·과학·기술(2.3%)이 늘면서 0.5% 증가했다. 건설업 생산도 건축 공사실적이 늘어 1.9% 증가했다.

소매판매액지수는 101.2로 전월보다 1.8% 감소했다. 의복 등 준내구재 판매는 0.4% 늘었지만 승용차 등 내구재가 4.5%, 음식료품 등 비내구재가 1.6% 감소했다.

설비투자는 전월보다 9.5% 감소했다. 반도체 제조용 기계 등 기계류 투자가 1.6% 늘었지만 선박·항공기 등 운송장비 투자가 32.8% 줄었다.

건설업체의 국내 시공 실적을 보여주는 건설기성(불변)은 토목에서 3.9% 줄었지만 건축에서 4.5% 증가해 1.9% 증가했다.



경기 동행종합지수 순환변동치는 전월보다 0.5 포인트 상승하고, 선행종합지수 순환변동치는 0.1 포인트 하락했다.

세종 김신우 기자
세줄 요약
  • 전산업 생산 1.3% 감소, 두 달 연속 하락
  • 소비 1.8%·투자 9.5% 감소, 트리플 감소
  • 자동차·반도체 부진, 서비스·건설은 증가
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