대아청과 ‘2026 어린이 김치교실’ 참가자 모집…무료 김장 체험

10월 4일까지 신청…어린이 자녀 가정 대상

배추김치·총각무 깍두기 만들기 2회 진행

이미지 확대 대아청과 ‘2026 어린이 김치교실’ 포스터.

대아청과 제공

세줄 요약 대아청과, 어린이 김치교실 참가자 모집

가락몰서 무료 김장 체험, 가족 참여 확대

배추김치·깍두기 담그기 프로그램 운영

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반그룹의 대아청과가 어린이와 가족이 함께 김치를 담그며 우리 식문화를 체험할 수 있는 자리를 마련한다.대아청과는 다음 달(10월) 17일 서울 송파구 가락몰 쿠킹스튜디오에서 ‘두근두근, 우리가족 첫 김치’라는 주제로 어린이 대상 무료 김장 체험 교실을 진행한다고 29일 밝혔다. 참가 신청은 다음 달 4일 오후 5시까지다.이번 행사는 어린이들이 가족과 김치를 직접 만들며 우리 농산물과 김장 문화를 친숙하게 접할 수 있도록 마련됐다. 프로그램은 오전 10시 30분 배추김치 담그기와 오후 2시 총각무 깍두기 담그기 등 총 2회로 진행된다.참가 대상은 6세 이상 및 초등학생 자녀를 둔 가정으로, 회차별 12팀씩 총 24팀을 모집한다. 한 팀은 최대 3명까지 참여할 수 있으며 참가비는 무료다. 참가 가족에게는 직접 만든 김치와 대아청과 농산물 선물, 식사 등이 제공된다.참가 희망자는 대아청과 홈페이지에서 신청서를 내려받아 참가 정보와 사연 등을 작성한 후 이메일(thstjd21@dagreen.co.kr)로 제출하면 된다. 자세한 내용은 대아청과 홈페이지에서 확인할 수 있으며 경영기획팀(02-3435-8864)으로 문의하면 된다.이상용 대아청과 대표는 “아이들이 직접 김치를 담그며 우리 김치와 김장 문화의 소중함을 자연스럽게 배우고, 가족과 함께 우리 고유의 식문화를 경험하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”며 “이번 어린이 김치교실에 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.한편 대아청과는 2017년부터 김치교실 행사를 개최하며 우리 고유의 김장 문화를 알리는 데 힘쓰고 있다. 매년 다양한 가족이 함께 참여할 수 있도록 프로그램을 운영하며 김장 문화를 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하고 있다.하종훈 기자