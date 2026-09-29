소림마라, 목이버섯·백목이버섯 검사 결과 모든 항목 ‘적합’

세줄 요약 본사 취급 목이버섯·백목이버섯 검사 결과 공개

두 제품 모두 적합 판정, 일부 성분 불검출

소비자 우려 속 원재료 안전관리 강화 방침

이미지 확대 (사진=소림마라 제공)

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마라탕에 들어가는 일부 식재료의 안전성에 소비자 관심이 높아진 가운데, 소림마라가 본사에서 취급하는 목이버섯과 백목이버섯의 검사 결과를 공개했다. 두 제품 모두 ‘적합’ 판정을 받았다.소림마라가 공개한 수입식품 검사 결과 자료에 따르면, 백목이버섯은 납, 카드뮴, 이산화황과 노발루론, 다이아지논, 델타메트린, 디노테퓨란, 디디티, 디메틸빈포스, 디코폴 등 농약 성분을 검사했고 모든 항목이 기준에 맞았다. 납과 이산화황, 대부분의 농약 성분은 검출되지 않았고, 카드뮴은 기준치 이내였다.목이버섯은 노발루론, 다이아지논, 델타메트린, 디노테퓨란, 디디티, 디메틸빈포스, 디코폴, 디클로르보스, 디플루벤주론, 레피멕틴 등을 검사했고, 모든 항목이 검출되지 않아 적합 판정을 받았다.검사는 경인지방식품의약품안전청에서 했다. 백목이버섯은 무작위표본검사를, 목이버섯은 정밀검사를 거쳤고, 검사 결과표에 최종 ‘적합’ 판정이 적혀 있다.소림마라 본사는 마라탕 식재료에 대한 소비자 걱정이 커진 만큼, 실제로 본사가 취급하고 공급하는 제품의 검사 자료를 바탕으로 식재료 안전 관리에 더 신경 쓰겠다는 입장이다.소림마라 관계자는 “마라탕은 여러 식재료가 들어가는 음식인 만큼 원재료의 안전성과 품질 관리가 무엇보다 중요하다”며 “본사에서 취급하는 목이버섯과 백목이버섯은 관련 검사에서 적합 판정을 받은 제품으로, 앞으로도 소비자가 안심하고 드실 수 있도록 원재료 검수와 안전 관리에 꾸준히 힘쓰겠다”고 말했다. 이어 “특정 식재료에 대한 우려가 커지고 있지만, 모든 제품을 똑같이 판단하기보다 실제 유통되고 사용되는 제품별 검사 결과를 확인하는 것이 중요하다”고 덧붙였다.소림마라는 앞으로도 본사 공급 식재료의 검수와 자료 확인을 강화하고, 안전성과 품질을 우선으로 하는 식재료 관리 체계를 이어갈 방침이다.양승현 리포터