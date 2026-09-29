쿠도커뮤니케이션㈜, 국내 최초 AI 에이전트 기반 AI CITY 선도 모델 구축

자체 AI CITY 플랫폼 ‘CUVIA’ 기반으로 AI 에이전트와 물리보안 통합관제 기술 결합

이미지 확대 업무협약식 단체 사진-왼쪽 두 번째 쿠도커뮤니케이션㈜

이미지 확대 업무협약식 차담

이미지 확대 실제 운영중인 ‘CUVIA’ 플랫폼의 AI Agnet기반 실종자 찾기 구동화면

세줄 요약 부천시청 협약으로 AI 물리보안 통합관제 추진

CUVIA에 AI 에이전트 결합해 선도 모델 구축

실종자 수색·도시 안전 대응 지원 체계 마련

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쿠도커뮤니케이션(주)이 자체 AI CITY 플랫폼 ‘CUVIA’를 기반으로 AI 에이전트와 물리보안 통합관제 기술을 결합한 국내 최초 AI 에이전트 기반 AI CITY 선도 모델 구축에 본격 나선다.쿠도커뮤니케이션은 9월 29일 부천시청에서 진행된 ‘AI 기반 물리보안 통합관제 개발 협력 업무협약식’에 자리를 함께하며 관계 기관들과의 양해각서를 성공적으로 마무리 지었다고 전했다.이번 협약은 과학기술정보통신부 AXsprint 과제사업인 ‘AI 기반 물리보안 통합관제 시스템 개발’의 원활한 추진과 함께, AI 에이전트 기반 실종자 찾기 시스템의 활용 및 기관 간 긴밀한 협력체계 구축을 목적으로 마련됐다.이번 협력에는 한국인터넷진흥원과 중앙대학교, 한국과학기술원, 부천 지역 3개 경찰서(원미·소사·오정), 부천도시공사를 비롯해 쿠도커뮤니케이션㈜이 뜻을 모았다.쿠도커뮤니케이션㈜은 본 협약을 바탕으로 독자적인 AI 영상분석·물리보안 역량에 AI Agent 기술을 더하여, AI 중심의 차세대 지능형 통합관제 체계를 구축해 나갈 방침이다.특히 ‘CUVIA’는 AI Agent 기반의 AI CITY 통합 플랫폼으로, 도시와 산업 현장에서 발생하는 다양한 데이터를 기반으로 도메인 지식에 특화된 AI Agent 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다.CUVIA는 축적해 온 영상보안 및 AI 기술을 기반으로 융합보안, 물리보안, 재난안전, BIM, 국방, 항공·공항, 도로 등 다양한 분야로 확장할 수 있도록 추진되고 있다.이번 협약을 통해 추진되는 AI 기반 물리보안 통합관제 시스템은 CUVIA가 지향하는 AI CITY의 핵심 적용 모델 중 하나로 자리매김할 전망이다.기존 CCTV 관제가 사람이 다수의 영상을 지속적으로 모니터링하고 특정 이벤트를 확인하는 방식이었다면, AI 에이전트 기반 통합관제는 사용자의 ‘요구’와 관제 ‘목적’을 ‘이해’하고 필요한 영상 및 데이터를 탐색·분석해 ‘상황 파악’과 ‘대응’을 지원하는 방식으로 발전하게 된다.특히 실종자 찾기와 같은 실제 도시 안전 업무에서는 AI 에이전트가 실종자의 인상착의와 특징, 발생 시간 및 장소 등의 정보를 기반으로 관련 CCTV 영상과 객체 정보를 탐색하고, 이동 경로 및 주변 상황을 분석해 관제요원의 신속한 판단을 지원할 수 있다.쿠도커뮤니케이션㈜은 이번 협약을 계기로 ‘탐지하는 CCTV’에서 ‘상황을 이해하고 대응을 지원하는 AI CITY’로의 전환을 추진한다는 계획이다.또한 물리보안 분야에서 축적되는 AI 기술과 현장 데이터를 CUVIA 플랫폼과 연계하고, 향후 재난안전, 도시 인프라, 국방, 공항·항공, 도로 등 다양한 분야로 AI Agent 적용 범위를 확대해 도시와 산업 현장의 복합적인 문제를 AI가 이해하고 지원하는 AI CITY 플랫폼으로 고도화할 방침이다.쿠도커뮤니케이션㈜ 이준실 시큐리티사업부장은 “이번 협약은 AI 기술을 단순한 CCTV 영상분석을 넘어 실제 도시의 안전 문제를 해결하는 지능형 AI Agent로 발전시키는 중요한 출발점”이라며 “자체 AI CITY 플랫폼인 CUVIA를 중심으로 AI Agent와 물리보안 기술을 결합해 국내 최초의 AI Agent 기반 AI CITY 선도 모델을 구축하고, 실제 도시 현장에서 활용 가능한 AI CITY의 새로운 기준을 제시해 나가겠다”고 말했다.이어 “특히 이번 사업을 통해 AI가 영상 속 객체를 단순히 인식하는 것을 넘어 도시에서 발생하는 상황과 맥락을 이해하고, 관제요원의 판단과 대응을 지원하는 수준으로 기술을 고도화할 것”이라고 덧붙였다.한편, 부천시청 5층 만남실에서 9월 29일 열린 ‘AI 기반 물리보안 통합관제 개발 협력 업무협약식’을 시작으로, 협약 참여 기관들은 AI 기반 물리보안 통합관제 시스템 구축 및 AI 에이전트를 활용한 실종자 수색 시스템 적용을 위해 긴밀한 협력을 이어갈 방침이다.류정임 리포터