에이바이오머티리얼즈, 두피·모발 멀티 케어 헤어부스터 ‘세렉소 AAPE’ 출시

세줄 요약 두피·모발 동시 관리 헤어부스터 출시

AAPE 3.1·올리브 PDRN 등 바이오 소재 적용

2제형 바이알로 사용 직전 혼합 구조

이미지 확대 (사진=에이바이오머티리얼즈 제공)

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최근 헤어케어 시장이 달라지고 있다. 예전에는 샴푸나 트리트먼트로 모발을 씻고 손상을 가꾸는 관리가 중심이었다. 요즘은 두피를 피부처럼 관리하는 ‘스킨케어형 두피 케어’로 관심이 넓어지는 추세다.스트레스, 환경 오염, 생활습관 변화로 두피와 모발 고민을 가진 사람도 늘고 있다. 일시적인 스타일링이나 한 번의 관리에 그치지 않고, 두피와 모발 상태를 꾸준히 관리하려는 소비자가 많아졌다. 이에 따라 두피 전용 앰플과 토닉, 바이오 기술을 적용한 헤어 제품 시장도 커지고 있다.이런 흐름에 맞춰 바이오 소재 기업 에이바이오머티리얼즈가 배양액 성분과 PDRN 등 바이오 소재를 함께 담은 헤어부스터를 선보이며 두피·모발 케어 시장 공략에 나섰다.에이바이오머티리얼즈는 두피와 모발을 함께 관리하는 헤어부스터 신제품 ‘세렉소 AAPE(Celexo AAPE)’를 출시했다.Celexo AAPE는 최근 시장 변화에 맞춰 두피와 모발을 단계적으로 관리할 수 있도록 설계된 제품이다. 특정 성분이나 하나의 고민에 집중하기보다 두피 컨디션과 모발의 밀도감, 굵기 및 전반적인 모발 환경을 함께 고려한 ‘논스톱 멀티 케어 시스템’을 적용했다.제품은 동결건조 파우더(1제)와 솔루션 앰플(2제), 바이알 2개가 한 세트다. 성분 특성을 고려해 두 제형을 따로 보관하다가 사용하기 직전에 섞도록 했다.동결건조 파우더에는 에이바이오머티리얼즈의 특허 배양 공법 ‘셀티베이션 테크놀로지(Celtivation Technology)’로 만든 AAPE 3.1이 들어 있다. 셀티베이션 테크놀로지는 세포 배양 과정에 병풀 유래 성분을 적용해 배양 환경과 성분 구성을 개선한 기술이다. 회사는 배양액 분야에서 쌓은 연구 경험을 바탕으로 기존 AAPE를 발전시켜 AAPE 3.1을 개발했다. 회사 측은 AAPE 3.1이 기존 배양 방식보다 단백질 함량이 높다고 설명했다.AAPE(Advanced Adipose-derived stem cells Protein Extracts)는 인체 지방 유래 줄기세포 배양액에서 얻은 복합 단백질 성분으로, 두피와 모발 관리 소재로 연구돼 왔다. 세렉소 AAPE는 이 연구를 바탕으로 회사의 배양 기술을 더해 만들었다.함께 쓰는 솔루션 앰플에는 올리브 PDRN과 아스파라거스·어성초 유래 성분을 담았다. 여기에 카페인, 판테놀, 비오틴, 알지닌 등 두피와 모발 컨디션을 고려한 성분을 더했다.세렉소 AAPE는 성분을 단순히 나열하지 않고, 두피와 모발의 연결성을 고려해 하나의 관리 시스템으로 구성했다. 두피의 유수분 균형과 장벽, 각질 등 두피 컨디션을 가꾸고, 건강하고 탄탄한 모발 환경을 유지하도록 돕는다.회사는 세정과 영양 공급 중심이던 기존 헤어케어 제품과 달리, 배양액·PDRN 등 바이오 소재 기술을 함께 적용한 점을 이번 제품의 특징으로 꼽았다. 성분을 따로 보관하는 2제형 동결건조 방식도 차별점으로 내세웠다.에이바이오머티리얼즈 관계자는 “회사가 축적해 온 줄기세포 배양액과 엑소좀 연구 기술을 바탕으로 Celexo만의 차별화된 헤어케어 솔루션을 선보일 것”이라며 “앞으로도 다양한 두피·모발 관리 제품을 개발하고 국내외 전문 시장과의 접점을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.양승현 리포터