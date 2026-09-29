AWW·원할머니 보쌈족발, 차예련 레시피 담은 ‘차장금 들기름 김치찜’ 출시

세줄 요약 AWW·원할머니 보쌈족발, 차예련 레시피 협업

들기름 김치찜 외식 메뉴화, 매장·배달 판매

단품·할매카세 세트 구성, 9월 23일 한정 출시

이미지 확대 (사진=AWW 제공)

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라이프스타일 큐레이션 커머스 플랫폼 AWW(대표 최선정·이상원)가 원앤원이 운영하는 원할머니 보쌈족발과 손잡고 배우 차예련의 레시피를 담은 ‘차장금 들기름 김치찜’을 선보였다.이번 협업은 차예련의 요리 콘텐츠에 소개된 들기름 김치찜을 원할머니 보쌈족발의 외식 메뉴로 선보이는 프로젝트다. AWW는 소비자가 콘텐츠로 본 요리를 매장과 배달로 직접 맛볼 수 있도록 접점을 넓힌다는 계획이다.‘차장금 들기름 김치찜’은 뛰어난 요리 실력으로 ‘차장금’이라는 별칭을 얻은 차예련의 레시피에 원할머니 보쌈족발의 메뉴 개발 노하우를 더한 메뉴다.100% 국내산 배추에 비법 간장을 더해 감칠맛을 살렸다. 한우 사골 육수와 쌀뜨물을 베이스로 쓰고 들기름을 더해 진하고 구수한 맛을 냈다. 푹 익힌 김치의 부드러운 식감과 들기름의 고소한 풍미가 담백한 보쌈 수육과 어우러져, 기존 보쌈김치와는 또 다른 조합을 즐길 수 있다.메뉴는 단품과 세트로 나뉜다. ‘차장금 들기름 김치찜’ 단품은 1만4000원이다. 모둠보쌈(소), 차장금 들기름 김치찜, 배추전으로 구성한 ‘차장금 들기름 김치찜 X 할매카세’ 세트는 5만9000원이다. 식사 인원과 취향에 따라 고를 수 있다.신메뉴는 9월 23일부터 원할머니 보쌈족발 매장에서 한정 수량으로 판매되며, 준비 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다.AWW 마케팅 본부장은 “이번 협업은 콘텐츠로 접했던 차예련의 레시피를 원할머니 보쌈족발 매장에서 직접 맛볼 수 있도록 준비했다”며 “들기름 김치찜과 보쌈이 어우러지는 새로운 한 상을 경험해 보시길 바란다”고 말했다.한편 AWW의 뚱마카세는 짬뽕을 시작으로 차예련의 들기름 김치찜과 최자의 순대국을 출시하고 배우 박성웅과 건강기능식품 협업을 진행하는 등 다양한 큐레이션 제품을 기획하고 있다. 오는 11월에는 뚱마카세 브랜드 팝업을 진행할 예정이다.양승현 리포터