리더스코스메틱 ‘PDRN+ 아이백 크림’ 20만 개 판매 돌파… 해외 진출 기념 롯데홈쇼핑 특별 생방송

세줄 요약 아이백 크림 20만 개 판매 돌파

일본·중국 진출 성과 기념 방송

롯데홈쇼핑서 최다 구성·경품 마련

이미지 확대 (사진=리더스코스메틱 제공)

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리더스코스메틱이 ‘PDRN+ 2% 플랫 아이백 크림’의 누적 판매량 20만 개 돌파와 일본·중국 등 해외 시장 진출 성과를 기념해 오는 10월 롯데홈쇼핑에서 특별 생방송을 진행한다고 밝혔다.이번 방송은 ‘PDRN+ 2% 플랫 아이백 크림’을 아껴 준 고객들에게 보답하기 위해 마련한 특별 프로모션이다. 리더스코스메틱은 생방송 동안 구매 고객에게 역대 최다 수량 구성을 선보이고, 추첨을 통해 다양한 경품도 증정할 예정이다.이 제품은 ‘명품언니’로 알려진 유명 브랜드 디렉터 김선희 씨가 개발에 참여해 출시 초기부터 입소문을 탔다. 고순도 연어 PDRN 2%를 비롯해 스필란톡스 5%, 스피큘, 아이세릴 등 고기능성 핵심 성분을 담았다. 처진 눈가 피부의 탄력과 아이백 관리에 초점을 맞춘 제품이다. 출시 이후 좋은 반응에 힘입어 국내 주요 홈쇼핑 6개 채널에서 약 80회 방송하며 탄탄한 입지를 다졌다.국내 인기는 해외로도 이어지고 있다. 일본 대형 홈쇼핑 채널 ‘숍채널’ 론칭 방송에서는 방송 시작 1시간 만에 준비한 1만 개가 모두 팔렸다. 중국에서도 지금까지 누적 약 5만 5,000개를 수출하며 해외 소비자의 신뢰를 얻었다.리더스코스메틱은 지난 10년간 매출 3,800억 원과 6,000만 개의 판매고를 올린 ‘인솔루션 링클 오프 더블EX’ 및 마스크팩 라인업, 출시 80여 일 만에 100억 원의 매출을 기록한 헤어케어 브랜드 ‘살롱 바이 리더스’ 등을 선보이며 검증된 R＆D 경쟁력을 축적해 왔다. 회사는 이러한 제품 개발 노하우를 계승해 아이백 크림을 필두로 토너, 앰플, 크림, 겔마스크 등 ‘PDRN+’ 풀 라인업을 구축 중이며, 하반기에도 기초 라인 고도화와 신제품 출시를 통해 성장세를 이어간다는 방침이다.리더스코스메틱 관계자는 “소비자들의 뜨거운 성원 덕분에 국내 홈쇼핑을 넘어 일본과 중국 등 글로벌 시장에서도 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다”며, “이번 롯데홈쇼핑 특별 생방송을 통해 고객들에게 감사의 마음을 전하는 한편, 앞으로도 변화하는 시장 니즈에 맞춘 고기능성 제품으로 글로벌 시장 공략에 박차를 가하겠다”고 말했다.최근 뷰티 시장에서는 PDRN 성분이 피부 탄력 관리의 핵심 원료로 떠오르면서 홈쇼핑의 주요 인기 상품으로 자리 잡고 있다. 업계에서는 리더스코스메틱의 이번 성과를 히트 상품을 잇달아 내며 쌓은 R＆D 역량과 고기능성 성분 배합 기술이 맞물린 결과로 보고 있다. 특히 국내 홈쇼핑에서 쌓은 신뢰가 일본 숍채널 완판과 중국 수출 확대로 이어졌다는 점에서, K-더마코스메틱의 해외 진출 모델로 주목받고 있다. 앞으로 기초 라인업 확장에 따른 추가 성장에도 기대가 모인다.양승현 리포터