CPTPP 가입 땐 제조업 연 6.7조 성장… 농림수산 8500억 감소

발효 10년 후 GDP 0.38%P 증가

정부, 경제 영향분석 잠정치 공개

세줄 요약 CPTPP 가입 시 GDP 0.38%포인트 상승 전망

제조업 연 6조7000억원 성장, 중소기업도 확대

농림수산업 연 8500억원 감소, 대책 쟁점

2026-09-29 B3면

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메가 자유무역협정(FTA)으로 불리는 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)에 가입하면 협정 발효 10년 후 실질 국내총생산(GDP)이 미가입 때보다 0.38%포인트 증가할 것이라는 분석이 나왔다. 제조업 생산은 향후 15년간 연평균 최대 6조 7000억원 늘지만, 농림수산업 생산은 약 8500억원 줄어들 것으로 전망됐다. 민감 품목의 개방 수준과 농어업 피해 보전·경쟁력 강화 대책을 어떻게 설계할지가 핵심 쟁점이 될 것으로 보인다.산업통상부·농림축산식품부·해양수산부·중소벤처기업부·산림청 등 관계부처는 28일 연구기관과 함께 CPTPP 가입 경제적 영향 분석 잠정 결과를 발표했다.대외경제정책연구원은 관세 인하와 역내 거대 공급망 참여 확대 등을 고려해 협정 발효 10년 후 GDP가 0.38%포인트 높아질 것으로 추산했다.산업별 영향은 엇갈렸다. 산업연구원은 협정 발효 후 15년간 제조업 생산이 연평균 6조 3000억~6조 7000억원, 이 가운데 중소기업 생산은 1조 1000억~1조 2000억원 늘어날 것으로 예상했다.반면 농림수산업 생산은 연평균 8500억원가량 감소할 전망이다. 한국농촌경제연구원과 한국해양수산개발원은 발효 후 15년간 농업 생산이 연평균 7100억원, 수산업은 817억원, 임업은 606억원 줄어들 것으로 추산했다. 이를 15년간 단순 합산하면 약 12조 8000억원에 이른다. CPTPP의 관세 철폐율은 농축산물 평균 96.3%, 수산물은 100%에 육박하며 공산품은 99.8% 수준이다.다만 이번 수치는 경제 분석 모형에 따른 잠정 전망치로, 실제 영향은 가입 협상에서 결정될 품목별 개방 수준과 시장 여건에 따라 달라질 수 있다.통상협정의 경제적 타당성 분석은 통상 공청회 단계에서 공개되지만, 정부는 농어업계 우려를 고려해 잠정 분석이 끝난 직후 결과를 공개했다. 이날 서울에서 CPTPP 가입저지 농림축수산비상대책위원회와 합동 간담회도 열었다.2018년 출범한 CPTPP는 일본·멕시코·캐나다·호주·영국·싱가포르 등 12개국이 참여하는 미국과 중국이 빠진 유일한 메가 FTA다. ﻿세종 강주리 기자