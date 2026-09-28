허니냅스, 임상시험 분석 AI로 고객 수요 대응… 사업 영역 확대

세줄 요약 제약·의료기기·웰니스 분야 수면 분석 수요 확대

허니냅스, PSG 기반 임상 데이터 정량화 지원

표준화 분석으로 신뢰성·재현성 확보 추진

이미지 확대 임상분석 AI, 솜눔 (SOMNUM)

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수면 데이터의 객관적 분석과 검증을 위해 AI 수면 의료 전문기업 허니냅스(HoneyNaps)를 찾는 기업과 연구기관의 분야가 다양해지고 있다. 제약사의 수면제 임상시험부터 웰니스 수면기기·홈케어 제품 평가, 양압기와 심혈관질환 관련 연구까지 분석 수요가 이어지면서 허니냅스의 임상 분석 서비스도 적용 범위를 넓혀가고 있다.허니냅스는 앞서 국가임상시험지원재단(KoNECT)에 임상시험수탁기관(CRO) 등록을 완료하고, AI 수면 분석 기술과 1만 명 이상의 임상시험 수행 경험, 다기관·다학과 연구 운영 역량을 결합한 수면 임상 데이터 분석 서비스를 제공하고 있다. 수면다원검사(PSG)에서 확보한 수면 단계와 호흡 이벤트, 각성 등 주요 수면 생리 지표를 정량화하고, 연구 목적에 부합하는 임상 평가변수 분석을 지원하는 것이 핵심이다.분야별 연구 목적은 다르지만, 이들이 공통적으로 필요로 하는 것은 객관적이고 일관된 수면 데이터다. 약물의 치료 반응이나 기기의 측정 성능을 평가하려면 수면 지표를 일정한 기준으로 분석해 기관이나 판독자에 따른 편차를 줄여야 한다. 데이터의 신뢰성과 재현성을 확보하려는 이런 요구가 허니냅스의 분석 기술을 찾는 배경이다.이처럼 수면 데이터의 분석과 검증을 필요로 하는 고객 분야가 다양해지면서, 허니냅스의 사업 영역도 기존 솜눔(SOMNUM) 기반 수면 판독에서 제약·웰니스·의료기기 분야의 임상 분석 서비스로 넓어지고 있다. 수면 구조와 연속성, 호흡 및 산소포화도 변화를 정량화한 데이터는 향후 디지털 바이오마커 개발을 위한 기초 자료로도 활용될 수 있다.허니냅스 관계자는 “제약사와 기기 개발 기업, 연구기관은 서로 다른 연구 목적을 갖고 있지만, 객관적이고 일관된 수면 데이터를 필요로 한다는 공통점이 있다”며 “이러한 데이터를 확보하기 위해 허니냅스를 찾는 고객 분야가 다양해지면서 기존 판독 기술의 활용 범위와 매출로 연계되는 사업 영역도 넓어지고 있다”고 말했다. 이어 “각 연구에 적합한 평가변수와 표준화된 분석 기준을 바탕으로 임상 근거 확보를 지원하며 매출 기반을 다변화해 나가겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터