메디톡스, HA 필러 ‘뉴라미스 볼륨 리도카인’ 중국 품목허가

이미지 확대 메디톡스 히알루론산(HA) 필러 ‘뉴라미스 볼륨 리도카인’. 메디톡스 제공

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바이오제약기업 메디톡스는 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 히알루론산(HA) 필러 ‘뉴라미스 볼륨 리도카인’의 품목허가를 획득했다고 28일 밝혔다.이번 허가로 메디톡스는 기존 ‘뉴라미스 딥 리도카인’에 이어 중국에 총 2종의 HA 필러 제품군을 구축하게 됐다. 현지 제품명은 ‘필룩스(Fillux)’다.회사 측에 따르면 ‘뉴라미스 볼륨 리도카인’은 가교제 잔류량을 기준치 이하로 낮춰 부작용 우려를 줄이고, 국소마취 성분인 리도카인을 더해 시술 시 통증을 완화한 것이 특징이다. 안면부 주름 및 안면중앙부 볼륨 개선에 특화됐다.메디톡스 관계자는 “젊은 소비층을 중심으로 빠르게 성장하는 중국 시장에서 맞춤형 포트폴리오를 확장하게 됐다”며 “파트너사와 협력해 오는 4분기 현지 출시를 차질 없이 준비하고 글로벌 성장 동력을 이어갈 것”이라고 말했다.박영주 기자