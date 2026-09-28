AIA생명 차기 대표에 리오 응 내정… 중국법인 CFO

이미지 확대 리오 옹 AIA생명 차기 대표이사 내정자. AIA생명 제공

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AIA생명은 차기 대표이사(CEO)로 리오 응(Leo Ng) 현 AIA 중국법인 최고재무책임자(CFO)를 내정했다고 28일 밝혔다. 리오 응 내정자는 필요한 승인 절차가 완료된 후 대표이사 역할을 맡을 예정이다.리오 응 내정자는 2016년부터 AIA 중국법인 CFO를 맡아왔다. AIA에서 12년간 근무하는 등 생명보험 업계에서 30년 이상의 경력을 쌓았고, 아시아 지역에서 다양한 고위 리더십 직책을 수행하며 사업 성장과 조직 혁신, 복잡다변한 경영 환경 관리 분야에서 경험을 쌓았다. 캐나다 워털루대학교에서 보험수리학과 통계학을 전공했으며 미국 보험계리사협회(SOA) 정회원 자격을 보유하고 있다.피셔 장 AIA생명 이사회 의장 겸 AIA 지역총괄대표는 “리오 응은 전략, 조직 혁신, 재무 리더십 분야에서 뛰어난 성과를 입증해 온 경험 많은 AIA의 리더”라며 “AIA의 사업, 전략 및 기업문화에 대한 깊은 이해를 갖추고 있어 AIA생명을 성공적으로 이끌 수 있는 리더십 역량을 보유하고 있다”고 말했다.리오 응 내정자는 “최우선 과제는 임직원, 고객 및 파트너들과 직접 만나 경청하고 배우는 것”이라며 “이를 통해 한국 시장에 대한 이해를 더욱 깊게 하고 앞으로의 중요한 성장 기회를 모색할 계획”이라고 밝혔다. 이어 “AIA생명의 동료 및 파트너들과 긴밀히 협력해 지금까지의 강점을 더욱 발전시키겠다”고 말했다.김예슬 기자