에몬스, 전속모델 전도연 ‘18년 동행 고객 감사 페스타’ 진행

세줄 요약 전속모델 전도연 수상 축하와 18년 동행 기념 행사

11월 30일까지 전국 공식 매장서 고객 감사 페스타 진행

시그니처 소파·침대·매트리스 특별 혜택가 선보임

이미지 확대 ‘18년 동행 축하 페스타’ 홍보 배너. 에몬스 제공

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에몬스가 전속모델 배우 전도연의 주연작 수상을 축하하고 18년간 이어온 파트너십을 기념해 오는 11월 30일까지 전국 에몬스 공식 매장에서 ‘18년 동행 축하 페스타’를 진행한다고 28일 밝혔다.이번 행사에서는 2026년 최신 TVCF ‘좋은 휴식은 에몬스럽게’에 등장한 전도연의 시그니처 소파를 비롯해 프리미엄 침대·매트리스 등 주요 제품을 특별 혜택가에 선보인다.또한 행사 기간 에몬스 공식 인스타그램에서는 전도연의 수상과 에몬스와의 동행을 응원하는 댓글 이벤트를 진행한다. 참여자에게는 다양한 경품을 제공할 예정이다.에몬스 관계자는 “18년이라는 긴 시간 동안 에몬스가 추구하는 진정성과 프리미엄 품질 경영의 가치를 한결같이 전해준 전도연 배우의 뜻깊은 수상을 진심으로 축하한다”며 “세계 무대에서 품격을 보여준 전도연 배우처럼 에몬스도 변치 않는 신뢰와 최고의 품질로 고객의 공간에 감동을 전하겠다”고 말했다.18년 동행 축하 페스타의 자세한 내용은 에몬스 공식 홈페이지와 전국 공식 매장에서 확인할 수 있다.김태곤 리포터