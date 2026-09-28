렉스필, 세계적인 여자골프대회 ‘2026 아람코 코리아 챔피언십’ 공식 파트너 선정

세줄 요약 렉스필, 아람코 코리아 챔피언십 공식 파트너 선정

청담 라운지 오픈 뒤 국제 골프 무대로 확장

수면·컨디션 철학을 스포츠 마케팅과 연결

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이미지 확대 ▲‘2026 아람코 코리아 챔피언십’ 현장 기프트 및 VIP 프로그램 브랜딩 안내 (사진=렉스필 제공)

이미지 확대 ▲대회장 및 공식 호텔 내 렉스필 브랜드 노출 계획 (사진=렉스필 제공)

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프레스티지 수면 브랜드 렉스필(LEXFEEL)이 세계적인 여자골프대회 ‘2026 아람코 코리아 챔피언십(ARAMCO KOREA CHAMPIONSHIP)’의 공식 파트너로 선정됐다.오는 10월 8일부터 11일까지 뉴코리아CC에서 열리는 2026 아람코 코리아 챔피언십은 PIF Global Series의 일환으로, LET(유럽여자프로골프투어) 공동 승인 아래 세계 정상급 선수들이 참가하는 국제 골프대회다.렉스필은 이번 공식 파트너 선정을 통해 그동안 국내 골프장·선수들과 함께 구축해 온 스포츠 마케팅과 파트너십을 국제적인 무대로 확장하게 됐다.특히 렉스필은 국내 주요 골프장과의 홀인원 파트너십을 비롯해 KLPGA·KPGA·LPGA 선수들과의 지속적인 협력과 후원을 통해 골프와 프리미엄 라이프스타일을 연결하는 브랜드 활동을 꾸준히 펼쳐 왔다.이번 공식 파트너 선정은 렉스필의 골프 분야 활동이 국내를 넘어 글로벌 무대로 확장되는 중요한 계기가 될 전망이다.렉스필은 최근 서울 강남구 청담동에 ‘렉스필 청담 라운지’를 열고 프리미엄 고객을 위한 브랜드 경험 공간을 선보였다.청담 라운지는 제품 전시와 판매를 넘어, 렉스필이 지향하는 수면 문화와 라이프스타일을 직접 체험하는 공간으로 운영된다. 브랜드 최상위 라인인 ‘알렉산더 프리미엄 시그니처’를 비롯한 플래그십 제품을 실제로 경험할 수 있도록 구성한 점이 특징이다.청담 라운지 오픈에 이어 국제 여자골프대회 공식 파트너로 참여하면서, 렉스필은 프리미엄 라이프스타일 브랜드로서의 활동 범위를 한층 넓혀가고 있다.렉스필에게 골프는 단순한 스포츠 마케팅을 넘어 브랜드 철학을 전달하는 중요한 플랫폼이다.수면은 골프 선수들의 경기력과 컨디션 관리, 회복과 휴식에 중요한 요소인 만큼, 렉스필은 정상급 선수들과의 파트너십을 통해 ‘좋은 수면이 최고의 컨디션을 만든다’는 브랜드 메시지를 지속적으로 전달해 왔다.국내외 정상급 선수들과의 협력은 물론 주요 골프장과의 파트너십도 확대해 온 렉스필은 이번 아람코 코리아 챔피언십을 계기로 골프와 프리미엄 라이프스타일, 그리고 최상의 수면 경험을 연결하는 브랜드 활동을 더욱 강화할 계획이다.렉스필 관계자는 “이번 아람코 코리아 챔피언십 공식 파트너 선정은 단순한 골프대회 후원을 넘어, 그동안 국내 골프장·선수들과 함께 쌓아 온 신뢰와 파트너십이 국제적인 무대로 한 단계 확장되는 의미 있는 결실”이라며, “특히 렉스필과 함께해 주신 고객과 파트너들의 관심과 신뢰가 있었기에 이러한 성장과 새로운 도전이 가능했다”고 말했다.이어 “렉스필은 앞으로 골프를 넘어 프리미엄 라이프스타일과 대한민국 초하이엔드 수면 브랜드로서의 가치를 국내외에 더욱 널리 알리고, 고객에게 더욱 특별한 브랜드 경험을 제공하는 기업으로 성장해 나갈 것”이라고 밝혔다.한편 렉스필은 이번 아람코 코리아 챔피언십을 새로운 글로벌 도약의 출발점으로 삼고, 국내외 스포츠와 프리미엄 라이프스타일 분야에서 브랜드 경쟁력을 지속적으로 높여 나갈 계획이다.렉스필 홍보팀 02-906-7360 www.lexfeel.co.kr양승현 리포터